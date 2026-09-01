Попри свою популярність, острів Ітака ще не зіштовхнувся з натовпами туристів. Тут досі панує спокійна атмосфера, є багато дивовижних локацій з незайманою природою та красиве узбережжя Іонічного моря. Детальніше про цей острів розповідає Travel Off Path.

Що відомо про острів Ітака?

Острів Ітака – це справжній рай з прихованими бухтами, стародавніми пам'ятками та бірюзовим морем. Острів розташований на заході Греції недалеко від Кефалонії. Його площа – близько 96 квадратних кілометрів. На Ітаці нема аеропорту, тож дістатися острова можна лише поромом з материка або Кефалонії.

Ітака геть не схожа на розпіарений Санторіні чи галасливий Міконос. Тут нема великих готельних комплексів, галасливої вночі набережної і натовпів туристів. Цей острів – про грецьку атмосферу, спокій і дивовижні краєвиди.

Які ціни на Ітаці?

Кава коштує 2,5 – 4,5 долара;

гірос або інша швидка закуска – 5 – 9 доларів;

основна страва в таверні – 14 – 25 доларів;

вечеря з трьох страв – 25 – 45 доларів з особи;

вечеря з морепродуктами – 30 – 55 доларів з особи;

пиво – 5 – 7 доларів;

двомісний номер – 75 – 140 доларів з вересня;

оренда автомобіля – 50 – 90 доларів на день;

човен туди й назад з Ваті до Гідакі – приблизно 18 – 25 доларів;

оренда човна без водія – приблизно 105 – 175 доларів на день без урахування палива.

Куди піди і що подивитися на Ітаці?

Столиця острова – місто Ваті. Тут є пастельні будинки у венеційському стилі, амфітеатр у красивій гавані, атмосферні площі та сімейні таверни. Місто розташоване всього за 10 хвилин їзди від порту. Прибувши сюди, туристи одразу розуміють, чому Одіссей так прагнув повернутися додому.

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Місто Ваті на Ітаці / Фото Travel Off Path

Рибальське селище Кіоні у мальовничій бухті – це справжній райський куточок. Влітку бухта заповнена човнами, які повільно рухаються на хвилях. Поруч є пляж з великим кипарисами, де обов'язково треба покупатися. Не менш мальовниче селище Фрікес, де є багато сімейних ресторанів зі смачною грецькою кухнею.

Щоб відчути себе Одіссеєм, який долає довгий шлях, туристам варто спланувати поїздку на віддалений пляж Гідакі. Дістатися його можна човном з Ваті, тож це буде справжня пригода. Тут на туристів чекає бірюзова вода і білосніжна галька.

Пляж Гідакі на острові Ітака / Фото Κώστας Βαλιάνος (KosVal)

І хоч Одіссей не є історичним персонажем, та на півночі Ітаки розташовані руїни, які називають "замком Одіссея".

Подорож Ітакою – це можливість пройтися місцями, які пов'язують із легендарним царем, побачити красиву природу та відкрити для себе одну з найспокійніших перлин Іонічного моря.