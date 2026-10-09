Издание Travel Off Path рассказало о 5 европейских островах, которые по-прежнему малоизвестны среди туристов. Они предлагают солнечную погоду, красивую природу и более низкие цены.

Какой остров в Европе выбрать для отпуска летом 2027 года?

1. Самос, Греция

Греческий остров Самос расположен в Эгейском море у берегов Турции. В отличие от скалистых и засушливых островов Киклад, Самос очень зеленый. Здесь много лесов и живописных гор. Эксперты по путешествиям советуют арендовать автомобиль и отправиться на нем в горные деревни, где в семейных тавернах можно попробовать пиво всего за 4 доллара. Обязательно возьмите с собой удобную обувь, чтобы прогуляться по горным тропам.

Также туристам стоит посетить Герайон – руины древнего храма богини Геры, который находится под охраной ЮНЕСКО.



Невероятный остров Самос / Фото Travel Off Path

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2. Вис, Хорватия

Неудивительно, что большинство туристов никогда не слышали о Висе. Этот остров использовался как секретная югославская военная база и был закрыт для иностранных посетителей до 1989 года. Именно из-за изоляции он пропустил волну коммерческого развития, охватившую другие хорватские острова. Сейчас здесь царит нетронутая природа, которая в сочетании с видами на лазурное море поражает с первого взгляда. Вис – самый удаленный от материковой части Хорватии обитаемый остров, поэтому это еще одна причина, почему здесь нет толп туристов.

На острове Вис стоит исследовать заброшенные подводные туннели, проложенные прямо в прибрежных скалах, увидеть римские руины и отправиться на лодке к соседнему острову Бишево, чтобы посетить Голубую пещеру.

Остров Вис в Хорватии / Фото Travel Off Path

3. Гозо, Мальта

Большинство туристов, отправляющихся на Мальту, исследуют именно главный остров и забывают о меньшем и более спокойном Гозо, до которого можно добраться на пароме с Мальты за 45 минут. Атмосфера здесь совершенно иная – более спокойная и даже сонная. Кстати, город Виктория на острове Гозо признали Европейской столицей культуры-2031, так что вполне возможно, что в ближайшие годы популярность Гозо возрастет.



Остров Гозо на Мальте / Фото Travel Off Path

4. Сант-Антиоко, Италия

О Сардинии слышали все туристы, а вот о Сант-Антиоко, который расположен совсем рядом, – единицы. Этот остров соединен с Сардинией искусственной дамбой и мостом, который первыми построили римляне. Сант-Антиоко не ориентируется на туристов, и в этом его привлекательность. Здесь царит абсолютно аутентичная атмосфера и повседневный ритм жизни. В то же время пляжи и природа на Сант-Антиоко удивят даже тех туристов, которые уже побывали на самых популярных островах Европы.

Могучие скалы на острове Сант-Антиоко / Фото Depositphotos

5. Итака, Греция

Остров Итака известен всем как родной дом легендарного Одиссея, но туристов здесь все равно мало из-за сложной логистики. Чтобы добраться до Итаки, нужно лететь на соседнюю Кефалонию, а затем плыть на пароме через пролив. Именно благодаря отсутствию наплыва туристов Итака сохраняет свою мифологическую и спокойную атмосферу. Природа на острове очень красива – здесь есть укромные бухты и крутые холмы, покрытые оливковыми деревьями.

Остров Итака в Греции / Фото Travel Off Path

Туристам обязательно стоит посетить рыбацкую деревушку Киони, расположенную в очень красивой бухте. Хотя пейзажи вокруг стоят миллиона, цены в местных тавернах значительно доступнее, чем на Санторини или Миконосе.