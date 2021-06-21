Стоянка кроманьйонців, церква Торічеллі та столиця гончарства: 3 незвичні села, які вас здивують

В Україні багато красивих локацій. Це підтверджують і місцеві, і закордонні туристи та натуралісти. Проте деякі села мають не тільки гарні краєвиди, але й цікаві історичні пам'ятки.

Наприклад, село, в якому розташовувалась стоянка кроманьйонців. Або – населений пункт, де створили музей гончарного мистецтва. Редакція Travel24 знайшла 3 цікаві локації, які варто відвідати.

До теми Куди поїхати в червні в Україні: літні напрямки, що подарують незабутні враження

Мезин, Чернігівська область

Що подивитись:

Мезинський національний природний парк,

стоянка кроманьйонців,

Археологічний музей.

Мезин – це мальовниче село на березі Десни.

На початку XX століття тут знайшли знамениту стоянку первісних людей епохи пізнього палеоліту. Про це свідчили предмети побуту, які не мають аналогів у світі. Крім того, подвір’я музею прикрашає справжня кістка мамонта.



Археологічний музей в Мезині / Фото "Челайн"

Мошни, Черкаська область

Що подивитись:

дерев'яні будівлі Городецького,

Спасо-Преображенська церква Торрічеллі,

наймолодший музей ім. Т. Шевченка.

Це село своєрідна архітектурна схованка. По-перше, в центрі селища стоїть незвична Свято-Преображенська церква. Проєкт будівлі розробив італійський архітектор Джорджо Торрічеллі в середині XIX століття.

По-друге, тут зберігся дерев’яний будинок архітектора Владислава Городецького. (Це митець, який спроєктував "Будинок з химерами" у Києві).

І третє, теж архітектурне – це єдине, крім Запоріжжя місце, де будували козацькі "Чайки".

Опішня, Полтавська область

Що подивитись:

Національний музей українського гончарства,

Музей родини Кричевських,

Музей борщу.

Опішня вважається столицею гончарства в Україні. Тут не просто займалися керамікою з давніх-давен, але й пронесли традиції та майстерність крізь віки у сучасність. Так утворився Національний музей українського гончарства – найбільший у Європі!

Нещодавно тут відкрили й музей борщу, аби туристи їхали не тільки натхненними, але й ситими. Тут розповідають історію цієї страви, діляться секретами та еволюцією рецептів.