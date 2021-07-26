Для українських туристів відкрилися відразу 3 європейські країни: які умови в'їзду

26 липня для українських туристів відкрили свої кордони відразу три країни Євросоюзу. Йдеться про Фінляндію, Швецію та Португалію.

Однак, в'їхати на територію цих держав українці можуть лише за певних умов. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Читайте також Вікенд на природі: мальовничі місця для ідеального пікніка неподалік Києва

Фінляндія відкривається для українців: умови в'їзду

Потрапити в країну можна за умови повного курсу вакцинації. При цьому, впускатимуть усіх українців. Зокрема, щеплених вакцинами Covishield та CoronaVac. Навіть попри те, що ці препарати поки офіційно не затверджені в ЄС.

Повний курс вакцинації потрібно завершити щонайменше за 14 днів до перетину кордону.

Швеція відкривається для українців: умови в'їзду