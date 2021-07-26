Для українських туристів відкрилися відразу 3 європейські країни: які умови в'їзду
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
26 липня для українських туристів відкрили свої кордони відразу три країни Євросоюзу. Йдеться про Фінляндію, Швецію та Португалію.
Однак, в'їхати на територію цих держав українці можуть лише за певних умов. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Фінляндія відкривається для українців: умови в'їзду
Потрапити в країну можна за умови повного курсу вакцинації. При цьому, впускатимуть усіх українців. Зокрема, щеплених вакцинами Covishield та CoronaVac. Навіть попри те, що ці препарати поки офіційно не затверджені в ЄС.
Повний курс вакцинації потрібно завершити щонайменше за 14 днів до перетину кордону.
Швеція відкривається для українців: умови в'їзду
Громадяни України зможуть відвідати цю країну навіть без щеплень.
Чинною залишається вимога про наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до перетину, або наявність сертифікату про вакцинацію (з моменту отримання 2 дози має минути мінімум 14 днів).
Швеція визнає наступні вакцини:
- AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield);
- Pfizer/BioNtech (Comirnaty);
- Johnson & Johnson (Janssen);
- Sinovac (CoronaVac);
- Moderna;
- Sinopharm.
Португалія відкривається для українців: умови в'їзду
На порталі МЗС України наразі зазначено, що громадянам України дозволений лише тимчасовий в'їзд. Правило діє з 00:00 26 липня до 23:59 08 серпня.
Щоб в'їхати на територію Португалії, туристам необхідно пред'явити ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, швидкий тест на антиген, зроблений не раніше за 48 годин до в'їзду.
Також дозволено прибуття з будь-якою метою мандрівникам, які мають чинний європейський COVID-сертифікат.
Відзначимо, раніше Кулеба розповів, що з 27 липня українцям також відкриють в'їзд на території Іспанії.