14 найкрасивіших світлин: чоловік подорожує світом і робить неймовірні фото
Джерело:Boredpanda
Італійський фотограф Давід Анзіманні дуже любить подорожувати. Він завжди обирає особливі місця та вміє бачити красу навколо.
Чоловік фіксує побачене на фотоапарт і з цього виходять дивовижні світлини. Travel 24 діляться із вами найкращими роботами фотографа, у справжність яких важко повірити.
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14 найкрасивіших світлин італійського фотографа
Неймовірний краєвид на водоспад Тумпак Севу та вулкан Семеру, який розташований у Східній Яві, Індонезія.
Ця природа перехоплює подих / Фото Boredpanda
На Бледському озері є чарівний острів зі замком. Води розтеклися у Юлійських Альпах, що у північно-західній частині Словенії.
Яка барвиста осінь на Бледському озері / Фото Boredpanda
Неподалік австрійського кордону височить замок XIX століття. Нойшванштайн – казкова споруда у Німеччині.
Казковий замок Нойшванштайн / Фото Boredpanda
Давід Анзіманні побачив красу серед поля: невеличка доглянута ферма виглядає, наче несправжня.
Ці кадри просто неймовірні / Фото Boredpanda
А це фото навіює прохолоду засніжених гір. Розсип островів ніби заморожений, і єдине живе на фото – це зелене футбольне поле.
Футбольне поле оживляє прохолодний острів / Фото Boredpanda
А цей водоспад прикрашає національний парк Триглав, що у Словенії. Фотограф відтворив на фото живу осінь.
Водоспад у національному парку Триглав / Фото Boredpanda
Фотограф відвідав ще одне чудове місце: озеро Браєс у Доломітових Альпах, на півдні Італії. Світлини з цього місця передають тамтешню природну красу, яка заворожує.
Краса природи на озері Браєс у Доломітових Альпах / Фото Boredpanda
Група грецьких островів Санторині просто вражає своєю архітектурою. Ввечері грецькі колорити набувають нових мотивів та кольорів, це вдало демонструє фотограф.
Грецький острів Санторині / Фото Boredpanda
Індонезький острів Балі славиться своєю неймовірною природою, тому Давід Анзіманні не міг оминути це місце. Він відвідав Алмазний пляж, що у Нуса Пеніда.
Природа Балі просто заворожує / Фото Boredpanda
Ровінь, місто у Хорватії, омите адріатичним морем. Красу заходу демонструє неймовірна світлина.
Захід сонця у Ровені / Фото Boredpanda
Красу Південного Тіролю передати у фото хоча складно, але можливо. Це доводить італійський фотограф.
Краса гір Південного Тіролю / Фото Boredpanda
Узбережжя Позітано славиться своїми барвистими розсипами будинків, які розташовані на пагорбі, у регіоні Кампанія.
Барвисте узбережжя Позітано, Італія / Фото Boredpanda
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Одинока будівля для загублених туристів у горах виглядає дуже романтично та водночас моторошно. Bivak pod Skuto на фото Давіда Анзіманні.
Будиночок для загублених туристів / Фото Boredpanda
Неймовірна церква у готичному стилі розташована на пагорбі Тібідабо, що у Барселоні.
Церква на пагорбі Тібідабо / Фото Boredpanda