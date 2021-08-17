Чоловік фіксує побачене на фотоапарт і з цього виходять дивовижні світлини. Travel 24 діляться із вами найкращими роботами фотографа, у справжність яких важко повірити.

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14 найкрасивіших світлин італійського фотографа

Неймовірний краєвид на водоспад Тумпак Севу та вулкан Семеру, який розташований у Східній Яві, Індонезія.



Ця природа перехоплює подих / Фото Boredpanda

На Бледському озері є чарівний острів зі замком. Води розтеклися у Юлійських Альпах, що у північно-західній частині Словенії.



Яка барвиста осінь на Бледському озері / Фото Boredpanda

Неподалік австрійського кордону височить замок XIX століття. Нойшванштайн – казкова споруда у Німеччині.



Казковий замок Нойшванштайн / Фото Boredpanda

Давід Анзіманні побачив красу серед поля: невеличка доглянута ферма виглядає, наче несправжня.



Ці кадри просто неймовірні / Фото Boredpanda

А це фото навіює прохолоду засніжених гір. Розсип островів ніби заморожений, і єдине живе на фото – це зелене футбольне поле.



Футбольне поле оживляє прохолодний острів / Фото Boredpanda

А цей водоспад прикрашає національний парк Триглав, що у Словенії. Фотограф відтворив на фото живу осінь.



Водоспад у національному парку Триглав / Фото Boredpanda

Фотограф відвідав ще одне чудове місце: озеро Браєс у Доломітових Альпах, на півдні Італії. Світлини з цього місця передають тамтешню природну красу, яка заворожує.



Краса природи на озері Браєс у Доломітових Альпах / Фото Boredpanda

Група грецьких островів Санторині просто вражає своєю архітектурою. Ввечері грецькі колорити набувають нових мотивів та кольорів, це вдало демонструє фотограф.



Грецький острів Санторині / Фото Boredpanda

Індонезький острів Балі славиться своєю неймовірною природою, тому Давід Анзіманні не міг оминути це місце. Він відвідав Алмазний пляж, що у Нуса Пеніда.



Природа Балі просто заворожує / Фото Boredpanda

Ровінь, місто у Хорватії, омите адріатичним морем. Красу заходу демонструє неймовірна світлина.



Захід сонця у Ровені / Фото Boredpanda

Красу Південного Тіролю передати у фото хоча складно, але можливо. Це доводить італійський фотограф.



Краса гір Південного Тіролю / Фото Boredpanda

Узбережжя Позітано славиться своїми барвистими розсипами будинків, які розташовані на пагорбі, у регіоні Кампанія.



Барвисте узбережжя Позітано, Італія / Фото Boredpanda

До теми 15 дивовижних місць у Франції, де немає натовпу туристів: фото

Одинока будівля для загублених туристів у горах виглядає дуже романтично та водночас моторошно. Bivak pod Skuto на фото Давіда Анзіманні.



Будиночок для загублених туристів / Фото Boredpanda

Неймовірна церква у готичному стилі розташована на пагорбі Тібідабо, що у Барселоні.



Церква на пагорбі Тібідабо / Фото Boredpanda