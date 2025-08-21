Найвищу ціну влітку 2025 року зафіксували на одному з пляжів Іспанї. Це колосальних 1200 євро, розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Зверніть увагу Де відпочити у Греції восени: мальовничий острів з +28 у вересні, про який мало хто знає
Де зафіксовані найвищі ціни на шезлонги в Європі?
Найвищу ціну знайшли у відомому пляжному клубі Коста-дель-Соль – Club La Cabane. Саме там вартість пляжного ліжка коштує близько 1200 євро. Ціну виправовують тим, що вся пляжна інфраструктура виконана в стилі Dolce & Gabbana.
У ціну також входить ваучер на 200 євро, який можна обміняти на шампанське. Та варто зазначити, що навіть для заможного туриста, це дуже висока ціна.
Далі у списку пляжі, де ціна за "місце під сонцем" становить до 1000 євро:
- La Scogliera, Позітано, Італія – 848 євро;
- Um Beach House, Майорка – 700 євро;
- Monte-Carlo Beach Club, Monaco – 350 євро;
- Arienzo Beach Club, Позітано, Італія – 600 євро;
- Nikki Beach, Сардинія – 400 євро;
- Gran Folies Beach Club, Майорка – 340 євро;
- One Fire, Амальфі, Італія – 318 євро;
- La Réserve à la Plage, Вар, Франція – 250 євро.
Ціни на шезлонги на найдорожчих пляжах / Дані Daily Mail
Згідно з дослідженнями, найбільше за останні кілька років ціни на шезлонги зросли в Італії, на Майорці та на Ібіці. Через це найбільше обурюються місцеві жителі, для яких відпочинок стає недоступним.