Найвищу ціну влітку 2025 року зафіксували на одному з пляжів Іспанї. Це колосальних 1200 євро, розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Де зафіксовані найвищі ціни на шезлонги в Європі?

Найвищу ціну знайшли у відомому пляжному клубі Коста-дель-Соль – Club La Cabane. Саме там вартість пляжного ліжка коштує близько 1200 євро. Ціну виправовують тим, що вся пляжна інфраструктура виконана в стилі Dolce & Gabbana.

У ціну також входить ваучер на 200 євро, який можна обміняти на шампанське. Та варто зазначити, що навіть для заможного туриста, це дуже висока ціна.

Далі у списку пляжі, де ціна за "місце під сонцем" становить до 1000 євро:

La Scogliera, Позітано, Італія – 848 євро;

Um Beach House, Майорка – 700 євро;

Monte-Carlo Beach Club, Monaco – 350 євро;

Arienzo Beach Club, Позітано, Італія – 600 євро;

Nikki Beach, Сардинія – 400 євро;

Gran Folies Beach Club, Майорка – 340 євро;

One Fire, Амальфі, Італія – 318 євро;

La Réserve à la Plage, Вар, Франція – 250 євро.



Ціни на шезлонги на найдорожчих пляжах / Дані Daily Mail

Згідно з дослідженнями, найбільше за останні кілька років ціни на шезлонги зросли в Італії, на Майорці та на Ібіці. Через це найбільше обурюються місцеві жителі, для яких відпочинок стає недоступним.