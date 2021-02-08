Найгарніші бібліотеки світу, які повинен відвідати кожен книголюб: 10 розкішних світлин

Зазвичай, під час мандрівки туристи вносять у свої маршрути храми й театри, музеї й галереї, урядові будівлі та університети. Проте, вони навіть не уявляють як багато бібліотек можуть стати чудовою локацією для натхнення та фото.

Погляньте на цю добірку справді приголомшливих бібліотек з усього світу, які безумовно, повинні бути в списку кожного мандрівника.

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10 найгарніших бібліотек світу

Португальська королівська бібліотека, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

У 2014 році журнал "Time" назвав бібліотеку четвертою найкрасивішою серед усіх бібліотек світу.



Португальська королівська бібліотека / myplanet.com.ua

Бібліотека Джорджа Пібоді, Балтимор, Мериленд, США

Ця п'ятиповерхова бібліотека, що входить до університету Джона Хопкінса, вміщує 300 000 томів.



Бібліотека Джорджа Пібоді / pinterest.com

Штутгартська міська бібліотека, Німеччина

Мабуть, її найцікавішою особливістю є читальний зал, який за формою нагадує перевернуту піраміду.



Штутгартська міська бібліотека / Getty Images

Королівська бібліотека Ескоріал, Сан-Лоренсо-де-Ель-Ескоріаль, Іспанія

Є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Бібліотека Ескоріал / Getty Images

Бібліотека абатства Адмонт, Адмонт, Австрія

Вона прикріплена до найстарішого монастиря в Штирії (провінція Австрія) і містить найбільшу монастирську бібліотеку у світі.



Бібліотека абатства Адмонт / pinterest.com

Бібліотека Джіроламіні, Неаполь, Італія

Ця унікальна бібліотека з'явилася ще в 1586 році та вважається найстарішою в Неаполі.



Бібліотека Джіроламіні / kulturologia.ru

Королівська бібліотека в Палаці Марфа, Марфа, Португалія

За збереження 35 000 рідкісних томів тут відповідають кажани, які ночами знищують небезпечних для дорогоцінних фоліантів комах.



Королівська бібліотека в Палаці Марфа / discoverportugal.ru

Ватиканська бібліотека, Ватикан

Бібліотека має у своєму розпорядженні найбагатше зібрання рукописів середньовіччя й епохи Відродження.



Ватиканська бібліотека / pinterest.ru

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Парламентська бібліотека Handelingenkamer, Нідерланди

Сюди варто піти хоча б задля чавунних гвинтових сходів й балюстрад, що виконані в єдиному стилі.



Парламентська бібліотека Handelingenkamer / bugaga.ru

Бібліотека Binhai, Тяньцзінь, Китай

Ряди книг, що складені каскадом укупі з космічною центральною кулею та овальним склінням атріуму створюють ілюзію людського ока, видиму зовні.



Бібліотека Binhai / pinterest.com