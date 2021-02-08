Найгарніші бібліотеки світу, які повинен відвідати кожен книголюб: 10 розкішних світлин

Джерело:24 канал
Зазвичай, під час мандрівки туристи вносять у свої маршрути храми й театри, музеї й галереї, урядові будівлі та університети. Проте, вони навіть не уявляють як багато бібліотек можуть стати чудовою локацією для натхнення та фото.
Погляньте на цю добірку справді приголомшливих бібліотек з усього світу, які безумовно, повинні бути в списку кожного мандрівника.
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У 2014 році журнал "Time" назвав бібліотеку четвертою найкрасивішою серед усіх бібліотек світу.
Португальська королівська бібліотека / myplanet.com.ua
Ця п'ятиповерхова бібліотека, що входить до університету Джона Хопкінса, вміщує 300 000 томів.
Бібліотека Джорджа Пібоді / pinterest.com
Мабуть, її найцікавішою особливістю є читальний зал, який за формою нагадує перевернуту піраміду.
Штутгартська міська бібліотека / Getty Images
Є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Бібліотека Ескоріал / Getty Images
Вона прикріплена до найстарішого монастиря в Штирії (провінція Австрія) і містить найбільшу монастирську бібліотеку у світі.
Бібліотека абатства Адмонт / pinterest.com
Ця унікальна бібліотека з'явилася ще в 1586 році та вважається найстарішою в Неаполі.
Бібліотека Джіроламіні / kulturologia.ru
За збереження 35 000 рідкісних томів тут відповідають кажани, які ночами знищують небезпечних для дорогоцінних фоліантів комах.
Королівська бібліотека в Палаці Марфа / discoverportugal.ru
Бібліотека має у своєму розпорядженні найбагатше зібрання рукописів середньовіччя й епохи Відродження.
Ватиканська бібліотека / pinterest.ru
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Сюди варто піти хоча б задля чавунних гвинтових сходів й балюстрад, що виконані в єдиному стилі.
Парламентська бібліотека Handelingenkamer / bugaga.ru
Ряди книг, що складені каскадом укупі з космічною центральною кулею та овальним склінням атріуму створюють ілюзію людського ока, видиму зовні.
Бібліотека Binhai / pinterest.com