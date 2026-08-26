Доллі Партон народилася 19 січня 1946 року у місті Севірвілл у багатодітній родині. Вона була четвертою з 12 дітей і провела дитинство у скромному будинку у Великих димних горах (Great Smoky Mountains). Вона збудувала блискучу кар'єру, стала благодійницею й королевою кантрі-музики. 25 серпня цього року 80-річна Доллі Партон померла у Нешвіллі. Її смерть стала величезною втратою для музичного світу, але Теннессі залишається місцем, де найкраще можна відчути її спадщину. Детальніше про штат, в якому народилася і померла легендарна зірка, розповідає 24 Канал.

Що туристам побачити у штаті Теннессі, звідки родом Доллі Партон?

Севірвілл – місто, в якому все нагадує про Доллі

Найперше туристам, які захоплюються творчістю Доллі, варто завітати у її рідне місто Севірвілл. Саме тут майбутня зірка провела дитинство, навчалася у школі та зробила свої перші кроки як виконавиця.

Одна з головних місцевих пам'яток – бронзова статуя Доллі Партон біля будівлі окружного суду. Її встановили ще у 1987 році. Скульптура зображує молоду Доллі з гітарою, і сьогодні біля неї регулярно фотографуються туристи. Сама Партон особливо пишалася цим пам'ятником, адже він дуже тішив її батька. У центрі міста також можна побачити мурали, присвячені творчості співачки.



Статуя Доллі Партон у її рідному місті / Фото Reddit

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Доллівуд – парк, який став символом Доллі

Навіть якщо ви не є фанатом кантрі, пропустити Dollywood під час подорожі Теннессі буде складно. Це не просто парк атракціонів, названий на честь знаменитості. Доллівуд став одним із головних туристичних символів регіону та важливою частиною спадщини самої співачки.

Парк відкрився у Піджен-Фордж у 1986 році завдяки партнерству Доллі з компанією Herschend Family Entertainment. Відтоді він постійно розвивається: тут працюють атракціони, проходять концерти, фестивалі та тематичні заходи.

Особливо цікава для шанувальників співачки Dolly Parton Experience – велика експозиція, присвячена її життю та кар'єрі. Тут можна побачити сценічні костюми, дізнатися про її дитинство, творчість і людей, які вплинули на майбутню зірку. Є тут і реконструкція маленької хатини, де Доллі провела дитинство разом із братами та сестрами

Доллівуд варто сприймати не лише як парк розваг, а як своєрідний музей просто неба.



Парк атракціонів Dollywood / Фото Justin D

Національний парк Great Smoky Mountains – гори з дитинства Доллі

Щоб зрозуміти, звідки в музиці Доллі стільки образів гір, лісів і маленьких американських містечок, варто вирушити до Great Smoky Mountains National Park. Це найбільш відвідуваний національний парк США, розташований просто поруч із Севірвіллом. Тут туристів чекають десятки маршрутів, оглядові майданчики, водоспади та мальовничі дороги через Аппалачі. Саме у цих горах минуло дитинство Доллі.

Після галасливого Доллівуда поїздка в гори стане можливістю побачити неймовірні краєвиди та ще краще відчути творчість співачки.

Великі димні гори у Теннессі / Фото Depositphotos

Нешвілл – місто, де Доллі стала зіркою

Наступна важлива зупинка – місто Нешвілл, яке є столицею штату та світовою столицею кантрі-музики. Саме сюди 18-річна Доллі переїхала після закінчення школи у 1964 році. Тут варто відвідати Grand Ole Opry – легендарний майданчик, який десятиліттями є одним із головних символів американського кантрі. Також обов'язковою зупинкою для меломанів стане Country Music Hall of Fame and Museum.

У 2026 році в Нешвіллі також з'явилися нові локації, присвячені Партон, зокрема Dolly's Life of Many Colors Museum.

Саме Нешвілл дозволяє побачити іншу сторону історії Доллі – не бідну дівчину з гірського містечка, а артистку, яка перетворила свої мрії на блискучу кар'єру.

Місто Нешвілл / Фото Depositphotos

Доллі Партон більше немає, але її присутність у штаті Теннессі відчувається буквально всюди. Саме тому Теннессі залишається одним із найцікавіших напрямків для тих, хто хоче побачити не просто туристичні пам'ятки, а місця, з яких починалися історії світових зірок.