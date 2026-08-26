Долли Партон родилась 19 января 1946 года в городе Севирвилл в многодетной семье. Она была четвертой из 12 детей и провела детство в скромном доме в горах Грейт-Смоки (Great Smoky Mountains). Она построила блестящую карьеру, стала благотворительницей и королевой кантри-музыки. 25 августа этого года 80-летняя Долли Партон скончалась в Нэшвилле. Ее смерть стала огромной потерей для музыкального мира, но Теннесси остается местом, где лучше всего можно ощутить ее наследие. Подробнее о штате, в котором родилась и умерла легендарная звезда, рассказывает 24 Канал.

Что туристам посмотреть в штате Теннесси, откуда родом Долли Партон?

Севирвилл – город, в котором все напоминает о Долли

В первую очередь туристам, увлекающимся творчеством Долли, стоит посетить ее родной город Севирвилл. Именно здесь будущая звезда провела детство, училась в школе и сделала свои первые шаги как исполнительница.

Одна из главных местных достопримечательностей – бронзовая статуя Долли Партон у здания окружного суда. Ее установили еще в 1987 году. Скульптура изображает молодую Долли с гитарой, и сегодня у нее регулярно фотографируются туристы. Сама Партон особенно гордилась этим памятником, ведь он очень радовал ее отца. В центре города также можно увидеть муралы, посвященные творчеству певицы.



Статуя Долли Партон в ее родном городе / Фото Reddit

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Долливуд – парк, ставший символом Долли

Даже если вы не являетесь поклонником кантри, пропустить Долливуд во время путешествия по Теннесси будет сложно. Это не просто парк аттракционов, названный в честь знаменитости. Долливуд стал одним из главных туристических символов региона и важной частью наследия самой певицы.

Парк открылся в Пиджен-Фордж в 1986 году благодаря партнерству Долли с компанией Herschend Family Entertainment. С тех пор он постоянно развивается: здесь работают аттракционы, проходят концерты, фестивали и тематические мероприятия.

Особенно интересна для поклонников певицы Dolly Parton Experience – большая экспозиция, посвященная ее жизни и карьере. Здесь можно увидеть сценические костюмы, узнать о ее детстве, творчестве и людях, повлиявших на будущую звезду. Здесь также представлена реконструкция маленькой хижины, где Долли провела детство вместе со своими братьями и сестрами

Долливуд стоит воспринимать не только как парк развлечений, но и как своеобразный музей под открытым небом.



Парк аттракционов Dollywood / Фото Justin D

Национальный парк Great Smoky Mountains – горы из детства Долли

Чтобы понять, откуда в музыке Долли столько образов гор, лесов и маленьких американских городков, стоит отправиться в Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс. Это самый посещаемый национальный парк США, расположенный прямо рядом с Севирвиллом. Здесь туристов ждут десятки маршрутов, смотровые площадки, водопады и живописные дороги через Аппалачи. Именно в этих горах прошло детство Долли.

После шумного Долливуда поездка в горы станет возможностью увидеть невероятные пейзажи и что еще больше проникнуться творчеством певицы.

Большие Дымные горы в Теннесси / Фото Depositphotos

Нэшвилл – город, где Долли стала звездой

Следующая важная остановка – город Нэшвилл, который является столицей штата и мировой столицей кантри-музыки. Именно сюда 18-летняя Долли переехала после окончания школы в 1964 году. Здесь стоит посетить Grand Ole Opry – легендарную площадку, которая на протяжении десятилетий является одним из главных символов американского кантри. Также обязательной остановкой для меломанов станет Country Music Hall of Fame and Museum.

В 2026 году в Нэшвилле также появились новые локации, посвященные Партон, в частности Dolly's Life of Many Colors Museum.

Именно Нэшвилл позволяет увидеть другую сторону истории Долли – не бедную девушку из горного городка, а артистку, которая превратила свои мечты в блестящую карьеру.

Город Нэшвилл / Фото Depositphotos

Долли Партон больше нет, но ее присутствие в штате Теннесси ощущается буквально повсюду. Именно поэтому Теннесси остается одним из самых интересных направлений для тех, кто хочет увидеть не просто туристические достопримечательности, а места, с которых начинались истории мировых звезд.