Що відбувалось у стінах Золочівського замку: таємниці будівлі, які приваблюють туристів

Вузенькі вулиці, старовинна бруківка, провінційна тиша... Невелике середньовічне містечко Золочів приймає туристів. Протягом історії місто бачило часи неймовірного економічного процвітання та розорення, розкоші королівських прийомів та нестерпного болю людських страждань.

Найвизначнішою пам’яткою міста є шляхетний Золочівський замок, музейний заповідник Львівської картинної галереї, включений у туристичний маршрут "Золота підкова Львівщини". Історична та архітектурна пам’ятка XVII століття національного значення відроджена із забуття неймовірними зусиллями історика мистецтва Бориса Возницького, який все своє життя присвятив збереженню української культурної спадщини.

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Історія замку

Золочівський замок починає відлік своєї зоряної історії, як родинного гнізда польських магнатів Собеських, на початку 17 століття, коли на місці колишнього дерев’яного укріплення була побудована кам’яна фортеця оборонного характеру. Прихований за високим валом з бастіонами та равеліном, двоповерховий замок епохи Відродження витримав кілька невдалих нападів татар і навіть був зайнятий та понівечений турецькою армією в 1672 році.

Однак замок був швидко відроджений завдяки майбутньому королю Польщі Іоанну Собеському. Пізніше під впливом сучасної східної моди королева Марія Казимірі ініціювала будівництво елегантного китайського палацу – ротонди, яка сьогодні нагадує рожево-білий святковий торт з елегантною колонадою, ажурним балконом, ніжним шпилем.

Золочівський замок / Фото ukraine-is

Поєднуючи функції потужної військової фортеці та затишної, комфортно обладнаної королівської резиденції (багато джерел згадують про високотехнологічні системи опалення та каналізації), замок переживав найкращі часи. Можна лише уявити, яке бурхливе аристократичне життя вирувало у стінах замку в ті богемні безхмарні роки.

Зникнення родини Собеських та неодноразова зміна власників замку призвели до його занепаду. На початку XIX століття аристократичне минуле замку досягло кінця, коли австрійський уряд встановив тут військовий табір. Але найгірші часи ще були попереду.

Упродовж майже 80 років практично зруйнований замок виконував зловісну роль наглядача, і тисячі людей були позбавлені тут не лише свободи, а й життя. Найдраматичнішою сторінкою в історії замку був 1939 – 1941 рр. – на той час будівля служила в'язницею НКВС Радянського Союзу. Очевидці свідчень про нелюдські злочини радянської системи лякають, але ще страшніше те, що спіраль історії невблаганна.

Лише на початку 1970-х років з передачею комплексу Львівській картинній галереї розпочалося відродження історико-архітектурної пам’ятки. Масштабна реконструкція замку вимагала багато часу та значних фінансових вкладень, однак Борис Возницький не бачив перешкод у благородних заходах повернення до життя перлин української архітектурно-мистецької спадщини.

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Золочівський замок в сьогоденні

Реконструйований Золочівський замковий комплекс вражає своєю контрастністю ліричної краси (лише Китайський палац чого вартує) та драматизмом подій, які його тихі стіни зберігають у своїй пам’яті. Проїхавши звідний міст через колись глибокий рів і перетнувши ковані залізні ворота замку, можна споглядати на мініатюрний сад з квітниками, доглянуті газони, екзотичні магнолії, барокові скульптури та вишуканий фонтан.

Сьогодні замок гостинно приймає сотні тисяч туристів і відкриває перед ними завісу своєї багатої історії, оповитої романтикою минулого, містичними легендами та трагічними таємницями. З глибини минулого замку лунають звуки гучних маршів та гала-полонезів, безтурботний сміх європейської знаті та мрійливий шепіт королівської пари, залпи гармат та стогони політичних в’язнів.

Нині замковий комплекс складається з Королівського (Великого) та Китайського палаців, двоповерхової брами та укріплень. Інтер'єр Великого палацу майже не зберігся, на відміну від систем опалення та водовідведення.

Сьогодні експозиція з фондів Львівської картинної галереї розташована у замку, який був відкритий для туристичних відвідувань у 2009 році. Тут ви можете ознайомитись з цікавими зразками стилізованих предметів інтер’єру 17–18 століть, мальовничими копіями робіт провідні європейські художники, регалії лицарських орденів, цікава колекція мисливських трофеїв. Китайський палац демонструє мистецтво Сходу – Стародавнього Єгипту, Японії, Китаю, Індії, Індонезії тощо.

Цікаві факти

Містичні камені з готичним секретним кодом, нещодавно знайдені поблизу села Новосілки, були розміщені на подвір’ї замку. Одна з легенд пов'язує камені-повідомлення з таємничими скарбами лицарів-тамплієрів. Навряд чи хтось зможе розшифрувати шлях до скарбів, але ніхто не відмовляється від шансу загадати бажання і закрутити пальцем в отворі каменя, щоб воно здійснилося.

У реконструйованій каплиці Благовіщення Великого палацу зберігається найдавніша Золочівська ікона Святого Миколая, датована початком XVII століття. Неподалік Золочева розташоване татарське село Вороняки, перші жителі якого брали участь у будівництві замку.

Як дістатися до Золочівського замку

Шлях до замку є популярним туристичним маршрутом, тому існує декілька способів як дібратися до старовинного замку.

Якщо ви любите подорожувати невеликою групою, ви можете поїхати туди на власному автомобілі або громадському транспорті, який курсує досить часто. Але якщо ви віддаєте перевагу туристичним екскурсіям, в місті можна замовити чимало з них.

Локація: вул. Тернопільська, 4, м. Золочів, Львівська обл.

Графік роботи: з вівторка по п’ятницю: 11:00 – 17:00 (Каса до 16:00), субота та неділя: 10:00 – 18:00 (каса до 17:00), понеділок: вихідний.