Знімок мальовничих Українських Карпат потрапив у National Geographic Traveller

У соцмережі постійно з'являються кадри краси української природи. Цього разу один з таких опублікував відомий журнал National Geographic Traveller.

Видання введе різноманітні рубрики. Зокрема, "Daily Shot" ("Фото дня").

До теми Переможці фотоконкурсу для мандрівників від National Geographic: неймовірні світлини з подорожей

Знімок львівського фотографа потрапив у National Geographic Traveller

Автором фото, що увійшло у "Daily shot", став Андрій Тандиряк.

На мальовничому кадрі – самотній параплан, який злітає над альпійськими луками гірського масиву Боржава в Українських Карпатах.



Знімок Андрія Тандиряка потрапив у National Geographic Traveller / Фото з інстаграму @tandyryak.expedition

"Daily shot": коротко

Це щоденний фотоконкурс National Geographic Traveler India, учасником якого може стати кожен.

Однією з головних вимог – є реальні фото – надто відредаговані або "відфотошоплені" зображення не приймаються.

Кадри, які найкраще відповідають темі "денного" конкурсу, будуть розміщені на домашній сторінці Nat Geo Traveler India та у всіх соціальних мережах. Згодом оберуть 3 найкращих роботи, які представлять ​​в журналі.