Издание введет различные рубрики. В частности, "Daily Shot" ("Фото дня").

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Снимок львовского фотографа попал в National Geographic Traveller

Автором фото, вошедшего в "Daily shot", стал Андрей Тандиряк.

На живописном кадре – одинокий параплан, который взлетает над альпийскими лугами горного массива Боржава в Украинских Карпатах.



Снимок Андрея Тандиряка попал в National Geographic Traveller / Фото с инстаграма @ tandyryak.expedition

"Daily shot": коротко

Это ежедневный фотоконкурс National Geographic Traveler India, участником которого может стать каждый.

Одним из главных требований – являются реальные фото – слишком отредактированы или "отфотошопленные" изображения не принимаются.

Кадры, которые отвечают теме конкурса, будут размещены на домашней странице Nat Geo Traveler India и во всех социальных сетях. Впоследствии выберут 3 лучших работы, которые представят в журнале.

Подробнее с условиями фотоконкурса можно ознакомиться по ссылке.