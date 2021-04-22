Стало відомо, чи зможуть іноземні туристи найближчим часом планувати поїздку до Польщі

Нині поїздки до Польщі з туристичною метою для громадян України обмежені. COVID-19 не дозволяє країні повністю відкритися для іноземних туристів.

Враховуючи ситуацію з коронавірусом у Польщі, яка аж ніяк невтішна – 13 тисяч хворих щодня, про відновлення туризму поки не йдеться. Про це у коментарі РБК-Україна заявили у посольстві України в Республіці Польща.

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Першочергові зусилля польського уряду станом на сьогодні спрямовані на забезпечення якнайшвидшої вакцинації 70% населення, – розповів посол України у Польщі Андрій Дещиця.

Він додав, що питання відкриття найближчим часом Польщі для іноземних туристів наразі не розглядається. Переговори про допуск українців для туристичних поїздок на умовах ПЛР-тесту також поки не ведуться.

Посол пояснив це тим, що наявність негативного ПЛР-тесту не виключає загрозу можливого зараження коронавірусною інфекцією.

Дещиця зауважив, що актуальну інформацію щодо умов в'їзду українців до Польщі й щодо поточних обмежень в країні можна знайти на офіційному сайті Посольства України.

За даними Worldometer , станом на 22 квітня 2021 року в Польщі виявлено 2 731 256 випадків зараження коронавірусом, з них 64 168 летальних.

Відзначимо, раніше Національний фонд охорони здоров'я Польщі повідомив, що у країні існує більше сотні пунктів виїзної вакцинації. Це означає, що отримати щеплення можна вдома.