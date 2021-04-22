Учитывая ситуацию с коронавирусом в Польше, которая отнюдь неутешительна – 13 тысяч больных ежедневно, о восстановлении туризма пока речь не идет. Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в посольстве Украины в Республике Польша.

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Первоочередные усилия польского правительства на сегодня направлены на обеспечение скорейшей вакцинации 70% населения, – рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он добавил, что вопрос открытия в ближайшее время Польши для иностранных туристов пока не рассматривается. Переговоры о допуске украинцев для туристических поездок на условиях ПЦР-теста также пока не ведутся.

Посол объяснил это тем, что наличие отрицательного ПЦР-теста не исключает угрозу возможного заражения коронавирусной инфекцией.

Дещица заметил, что актуальную информацию об условиях въезда украинцев в Польшу и по текущим ограничениям в стране можно найти на официальном сайте Посольства Украины.

По данным Worldometer, по состоянию на 22 апреля 2021 года в Польше обнаружено 2 731 256 случаев заражения коронавирусом, из них 64 168 летальных.

Отметим, ранее Национальный фонд здравоохранения Польши сообщил, что в стране существует более сотни пунктов выездной вакцинации. Это значит, что получить прививку можно дома.