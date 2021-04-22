Враховуючи ситуацію з коронавірусом у Польщі, яка аж ніяк невтішна – 13 тисяч хворих щодня, про відновлення туризму поки не йдеться. Про це у коментарі РБК-Україна заявили у посольстві України в Республіці Польща.
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Першочергові зусилля польського уряду станом на сьогодні спрямовані на забезпечення якнайшвидшої вакцинації 70% населення, – розповів посол України у Польщі Андрій Дещиця.
Він додав, що питання відкриття найближчим часом Польщі для іноземних туристів наразі не розглядається. Переговори про допуск українців для туристичних поїздок на умовах ПЛР-тесту також поки не ведуться.
Посол пояснив це тим, що наявність негативного ПЛР-тесту не виключає загрозу можливого зараження коронавірусною інфекцією.
Дещиця зауважив, що актуальну інформацію щодо умов в'їзду українців до Польщі й щодо поточних обмежень в країні можна знайти на офіційному сайті Посольства України.
Відзначимо, раніше Національний фонд охорони здоров'я Польщі повідомив, що у країні існує більше сотні пунктів виїзної вакцинації. Це означає, що отримати щеплення можна вдома.