Однак в Україні немає суто водяних отруйних змій й найчастіше у воді можна зустріти неотруйних вужів. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" розповіли, як діяти, якщо ви зустріли змію у воді, пише 24 Канал.

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Яку змію можна зустріти у водоймах України

Часто люди плутають водяного вужа з отруйними зміями через те, що він має сіре, буре або оливкове забарвлення з темними плямами. Саме цими рисами водяний вуж нагадує гадюку.

Ця змія, на відміну від отруйних, веде водяний спосіб життя й може несподівано з'явитись біля людей. Також вуж у момент небезпеки "шипить" і згинається, що виглядає загрозливо для людей.

Однак водяний вуж – неотруйний і не становить жодної небезпеки для людини. Він харчується жабами, рибою та іншими дрібними тваринами. Його укус для людини – абсолютно безпечний й трапляється надзвичайно рідко.

Як відрізнити вужа від гадюки

Вуж має довший, стрункіший тулуб і більші очі з круглою зіницею. Також вуж ніколи не нападає, лише захищається або тікає.

Якщо побачили такого плазуна – не чіпайте його, а дайте йому можливість продовжувати жити своє життя.

Чи можна зустріти у воді отруйну змію

В Україні існують три види отруйних змій: гадюка звичайна, степова та Нікольського. Жоден з цих видів отруйних змій не є виключно водним.

Найчастіше біля водойми можна зустріти гадюку звичайну, особливо в Поліссі та Карпатах.

Усі гадюки, що є в Україні, можуть заходити у воду для полювання, але не живуть у водоймах постійно.