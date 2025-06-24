Однако в Украине нет сугубо водяных ядовитых змей и чаще всего в воде можно встретить неядовитых ужей. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" рассказали, как действовать, если вы встретили змею в воде, пишет 24 Канал.

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Какую змею можно встретить в водоемах Украины

Часто люди путают водяного ужа с ядовитыми змеями из-за того, что он имеет серую, бурую или оливковую окраску с темными пятнами. Именно этими чертами водяной уж напоминает гадюку.

Эта змея, в отличие от ядовитых, ведет водный образ жизни и может неожиданно появиться возле людей. Также уж в момент опасности "шипит" и сгибается, что выглядит угрожающе для людей.

Однако водяной уж – неядовитый и не представляет никакой опасности для человека. Он питается лягушками, рыбой и другими мелкими животными. Его укус для человека – абсолютно безопасен и случается чрезвычайно редко.

Как отличить ужа от гадюки

Уж имеет более длинное, стройное туловище и большие глаза с круглым зрачком. Также уж никогда не нападает, только защищается или убегает.

Если увидели такого пресмыкающегося – не трогайте его, а дайте ему возможность продолжать жить свою жизнь.

Можно ли встретить в воде ядовитую змею

В Украине существуют три вида ядовитых змей: гадюка обыкновенная, степная и Никольского. Ни один из этих видов ядовитых змей не является исключительно водным.

Чаще всего возле водоема можно встретить гадюку обыкновенную, особенно в Полесье и Карпатах.

Все гадюки, что есть в Украине, могут заходить в воду для охоты, но не живут в водоемах постоянно.