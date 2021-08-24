Змінюйте стереотипи: чому гори краще підійдуть для відпочинку, ніж море

Відпочинок на піщаному або кам'яному пляжі біля моря – полюбився багатьом. Але часом варто змінювати традиційні уявлення та відправлятись у гори.

Свіже повітря, мальовничі краєвиди та єднання з природою – це лише короткий список переваг відпочинку серед лісу. Travel 24 розповідає 6 причин, чому варто обирати гірський релакс.

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Чому варто обрати гори замість моря

Мальовничі Карпати подарують вам чудовий відпочинок. Вони допоможуть забути про буденність та відновити сили після виснажливих одноманітних буднів. Розповідаємо про переваги такого офлайну.

Чисте повітря



Гори потішать вас чистим повітрям / Фото з фейсбуку Андрія Бомчика

Це чи не найголовніша перевага гірського відпочинку. Серед лісу немає промислових підприємств, а це означає, що повітря там буде особливим. Кришталеві чисті джерела стікають з гір, а дерева наповнюють все навколо особливим свіжим ароматом – це найкращі умови для того, щоб перемикнутися на режим офлайн.

Комфортна температура

Поки відпочивальники на пляжі страждають від шаленої спеки, туристи в Карпатах насолоджуються вологою гір. Навіть у спекотні місяці тут комфортно. Тому це чудове місце, особливо для відпочинку з дітьми чи для людей з серцево-судинними захворюваннями.

Всесезонність



Відпочивати в горах можна навіть взимку / Фото Unsplash

Відпочинок у горах буде доречним у всі пори року. Взимку тут можна насолодитись катанням на лижах та засніженими вершинами. Літній сезон подарує купання у чистій річковій воді та багато інших атракцій. Осінню сюди варто приїхати, щоб зробити неймовірні світлини на фоні барвистих гір. А весна стане чудовим часом для СПА, місцевої кухні та екскурсій.

Природна краса



Мальовничі гори / Фото з фейсбуку Андрія Бомчика

Недоторкані природні ансамблі – ідеальне середовище для відпочинку. Саме тут розлогі гірські масиви, вкриті лісами, приховують у собі особливу магію. У цій місцевості поціновувачі архітектури можуть знайти чимало старовинних замків, музеїв та цілющих джерел.

Традиційна кухня

Посмакувати місцеву карпатську кухню – особливе задоволення для туристів. У Карпатах та Закарпатті ви можете відвідати маленькі виноробні, унікальні сирні та равликові ферми, які пропонують дегустації та цікаві програми для відвідувачів. Ви також знайдете чимало інших гастрономічних пригод західноукраїнської кухні.

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Оздоровчі курорти



Термальні басейни Закарпаття / Фото Zhayvoronok

Цілющі джерела та термальні води – їх безліч у цих регіонах. Оздоровитись та набратись сил цілющої води можна саме тут. У Карпатах є багато мінеральних джерел, поряд з якими облаштовані комфортні санаторії. А Закарпаття славиться термальними басейнами: Берегове, Косино та іншими.