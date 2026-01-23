Купа сміття і росіян: Злата Огнєвіч розчарована відпочинком на популярному острові

Злата Огнєвіч виявилася дуже розчарованою напрямком, який обрала для відпочинку. Співачка хотіла втекти від морозів і відключень світла та погрітися на сонечку, а в результаті приїхала додому засмучена.

Своїм негативним досвідом українська співачка Злата Огнєвіч поділилася у соцмережі threads.

Читайте також Українка мандрує Шотландією і розповіла про найкращі міста країни

Де відпочивала Огнєвіч і що було не так?

У відпустку Огнєвіч поїхала у сонячний В'єтнам. На материку все ще було непогано і в принципі співачка змогла виокремити для себе позитивні моменти, а от популярний острів Фукуок дуже розчарував артистку.

Гаряче не рекомендую острів Фукуок. Від кількості побаченого сміття в океані боляче на фізичному рівні. Соромно бути людиною… Настільки мене це тригерить,

– написала Огнєвіч.

До того ж співачку дратували туристи з Росії, яких у В'єтнамі виявилося дуже багато.

"На вулицях теж було багато "сміття", воно ходило ногами. Саме тут його концентрація оверсайз. Таке всім відоме "сміття" з держави-терориста. І це також тригерило неймовірно", – пояснила артистка.

Вона додала, що повертатися у В'єтнам не планує більше ніколи.

Така ситуація не лише у В'єтнамі: що писали у коментарях?

У коментарях до допису знаменитості багато користувачів зауважили, що сміття – це типова ситуація для країн Азії. Якщо біля готелів і туристичних місць ще прибирають, то за їхніми межами – суцільне сміттєзвалище. При цьому дехто зазначив, що на острові Балі сміття значно більше, ніж на Фукуоку.

Щодо громадян держави-агресорки, то їх дійсно багато на Фукуоку. Річ у тому, що тут для них, як і для українців, діє безвізовий режим. До того ж з Росії є прямі рейси на цей острів. Тому якщо ви не хочете, щоб "русскій мір" порушував ваш спокій у відпустці, то краще обирайте європейські країни.

Острів Фукуок / Фото Depositphotos

Цікаво Як вижити на all inclusive: 6 правил, щоб не отруїтися в Єгипті

Чому Фукуок потопає у смітті?

Фукуок вже тривалий час зіштовхується з проблемою сміття. Як пише th.boell, на острові не працює жодна станція з перероблення відходів, а три величезні сміттєзвалища переповнені й забруднюють навколишнє середовище. Стічні води зі сміття виходять назовні і потрапляють у воду в низинах. Усе це спричиняє страшенний запах.

На вулицях міст і на пляжі теж дуже багато невивезеного сміття, що пояснюють збільшенням кількості населення. Місцева влада іноді організовує масові громадські прибирання, але цього не достатньо, щоб боротися з проблемою. Громадські активісти закликають до будівництва заводу з перероблення відходів та посилення контролю за місцевими і туристами, які залишають сміття на вулиці.

На початку року пляжі на острові зазвичай найбільше забруднені, тож не дивно, що співачка була розчарована.



Забруднена пристань на острові / Фото Хоанга Гіма

Що відомо про острів Фукуок?

Цікаво, що туристичні агенти навпаки радять Фукуок для відпочинку. Директорка туристичної агенції "Турмапа" Катерина Козлова розповідала 24 Каналу, що цей острів стане новим трендом серед українців. За її словами, тут є красиві білосніжні пляжі, коралові рифи й добре розвинена інфраструктура. Прямі рейси літають з Варшави та Кишинева.