Зима вже близько: температура в українських Карпатах опустилася до 0 градусів
20 вересня 2021 , 12:08Читать новость на русском
Джерело:Чорногірський рятувальний пост
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський з'явилася паморозь. Стовпчики термометра опустилися до 0 градусів.
Зазначається, що зараз на високогір'ї Карпат хмарно, йде дощ. Крім того, на ґрунті з'явилася паморозь.
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Станом на 10:20 20 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дощ, вітер південно-західний, 3 – 4 метри за секунду, температура навколишнього середовища 0 градусів,
– йдеться у повідомленні.
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Вже 22 вересня стовпчик термометра опуститься до рекордних +6...+8 градусів. Найхолодніше буде у західних та північних регіонах. Там вночі температура впаде до +3...+5 градусів.
Окрім того, у багатьох областях прогнозують зливи. Зокрема у:
- Чернівецькій;
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Закарпатській;
- Житомирській;
- Київській;
- Чернігівській;
- а також Сумській областях.