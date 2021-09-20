Отмечается, что сейчас на высокогорье Карпат облачно, идет дождь. Кроме того, на почве появилась изморозь.

Читайте также Почти всю территорию Украины накроет холод и ливни: прогноз погоды на 20 сентября

По состоянию на 10:20 20.09.2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, дождь, ветер юго-западный, 3 – 4 м/с., температура окружающей среды 0°C,

– говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют резкое похолодание: когда ждать

Уже 22 сентября столбик термометра опустится до рекордных +6...+8 градусов. Холоднее всего будет в западных и северных регионах. Там ночью температура упадет до +3...+5 градусов.

Кроме того, во многих областях прогнозируют ливни. В частности в: