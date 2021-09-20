Зазначається, що зараз на високогір'ї Карпат хмарно, йде дощ. Крім того, на ґрунті з'явилася паморозь.

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Станом на 10:20 20 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дощ, вітер південно-західний, 3 – 4 метри за секунду, температура навколишнього середовища 0 градусів,

– йдеться у повідомленні.

Синоптики прогнозують різке похолодання: коли чекати

Вже 22 вересня стовпчик термометра опуститься до рекордних +6...+8 градусів. Найхолодніше буде у західних та північних регіонах. Там вночі температура впаде до +3...+5 градусів.

Окрім того, у багатьох областях прогнозують зливи. Зокрема у: