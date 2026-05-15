Туристи їдуть до Хотина і не знають, що за кілька кілометрів є ще один замок із кривавою долею
- Жванецький замок, розташований недалеко від Хотинської фортеці, має багату історію та зазнав значних руйнувань під час воєн XVII століття.
- Сьогодні від замку збереглася лише одна п'ятигранна башта, а місцевість навколо приваблює туристів краєвидами на Дністер та курортною зоною.
Хотинська фортеця – дуже популярне туристичне місце в Україні. На жаль, туристи мчать туди, найчастіше минаючи ще одне дуже цікаве місце, розташоване зовсім поруч, хоч це вже й інша область.
Це також замок – Жванецький, і так само з трагічною долею та захопливою історією. З посиланням на zbruc.eu розповідаємо про це докладніше.
Дивіться також Де можна побачити чарівний замок на перетині річок Случ та Ікопоть
Біля Хотинської фортеці є замок, руїни якого пам'ятають важкі бої: про що мовиться?
Жванецький замок розташований у селі Жванець – це той самий район, де стоїть величний Кам'янець-Подільський у Хмельницькій області, а також зовсім поруч, хоч там уже Чернівецька область, знаменитий Хотин. Жванецький замок видніється на скелі над річкою Жванчик, де та впадає у Дністер.
Перші муровані укріплення тут з'явилися наприкінці XIV – початку XV століття. Пізніше родина Срочинських перебудувала та зміцнила всі вежі, обладнавши їх новими ярусами та стрільницями. А на початок XVII століття Валентій-Олександр Калиновський, генеральний староста Поділля, спорудив нові стіни, а дві башти перебудував у бастіони. Тож замок за розмірами на той час міг змагатися з Кам'янець-Подільською фортецею.
У 1621 році Жванець опинився у центрі великої війни. Саме тут, повертаючись із Хотинської битви, зупинявся гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний із сорокатисячним козацьким військом. Битва завдала замку значних руйнувань, але Станіслав Лянцкоронський відбудував його.
У 1653 році у Жванці козаки Богдана Хмельницького опинилися у скрутному становищі, що змусило їх до невигідного Жванецького договору. Але найважчі часи настали за турецької окупації Поділля 1672 – 1699 років. Замок неодноразово брали й руйнували, до прикладу – польський король Ян III Собеський спалював його кілька разів.
Ось який вигляд мають руїни Жванецького замку у наші дні: дивіться відео traveleasily
Після повернення Поділля до Речі Посполитої у 1699 році замок втратив стратегічне значення і Лянцкоронські пристосували його під житло. Остаточного руйнування завдали турецько-татарські та інші напади 1768 – 1769 років. У 1844 році московити викупили замок, щоб перетворити на фортецю, але не змогли. Відтак комплекс поступово розбирали на будівельні матеріали.
У 1914 році Київське товариство охорони пам'яток старовини та мистецтва з метою збереження Жванецького замку відрядило членів товариства для огляду руїн замку, який вважали необхідним зберегти... Проте Перша світова війна перервала подальше збереження Жванецького замку,
– пишуть Руслан Нагнибіда з НІАЗ "Кам'янець" та Ілля Литвинчук з НУ "Львівська Політехніка" у статті на science.lpnu.ua.
Трохи пізніше частина території замку стала компонентом так званої оборонної "Лінії Сталіна". Її звели у 1930-ті роки у рамках Кам'янець-Подільського укріпленого району вздовж старого довоєнного кордону. Заради абсолютно особливої атмосфери авантюрні туристи зазирають у тутешній дворівневий ДОТ.
Руїни замку на скелі над Дністром: чому Жванець – недооцінена пам'ятка Хмельниччини?
До сьогодні, на жаль, від самої колись потужної фортеці добре збереглася лише одна п'ятигранна башта, про що пише km-oblrada.gov.ua, та рештки двох інших, надбрамної та південно-східної. Попри стан руїн, замок вражає щонайменше розташуванням – над урвищем із краєвидом на Дністер, який сам по собі вартий поїздки.
Тобто Жванецький замок цікавий не тільки історією та архітектурою. Навколишня місцевість, як зазначає IGotoWorld, є курортною зоною Дністра. Тут вам і пляжний відпочинок, і прогулянки на човнах, і навіть риболовля.
Цікаві факти про Хотин, Жванецький замок і "Лінію Сталіна": дивіться відео TiniNeZabutychPamiatok
А ще Жванецький замок, як і більшість старовинних українських фортець, оповитий легендами. Найпопулярніша розповідає про підземні ходи, що нібито з'єднують його із Кам'янець-Подільською фортецею, а відстань між ними – понад 10 кілометрів. Місцеві кажуть, що через ці ходи під час облог виносили скарби й вивозили поранених.
Більшість туристів проїжджають Жванець, бо їхня мета – Хотин, але дуже дарма. Від Хотинської фортеці до Жванецького замку – всього 5 кілометрів, а ще й зручною асфальтованою дорогою. Вхід на руїни безплатний, і поєднати обидва об'єкти в один маршрут – украй легко.
А які найвідоміші туристичні магніти Хмельницької області точно варто побачити кожному?
Передовсім, це Бакота – затоплене село на Дністрі, яке часто називають "українською Атлантидою". У 1981 році воно пішло під воду через будівництво Новодністровської ГЕС, і навіть сьогодні під час посухи з води виступають залишки будівель і доріг. Нині Бакотська затока є частиною нацпарку "Подільські Товтри".
І, звісно, друга обов'язкова локація – це Кам'янець-Подільська фортеця. За багатовікову історію її захоплювали лише двічі – у 1393 році литовський князь Вітовт, а у 1672 турки. До слова, тут само можна сплавитися на байдарках річкою Смотрич просто під мурами, а ще й прокотитися на всюдиході, який однаково їздить горами й плаває річкою.
Часті питання
Яка історична роль Жванецького замку в українській історії?
Жванецький замок відігравав значну роль у військових конфліктах. Наприклад, під час Хотинської битви 1621 року, коли гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний зупинявся тут із козацьким військом. Замок неодноразово руйнували та відбудовували, особливо під час турецької окупації Поділля 1672 – 1699 років.
Чому Жванецький замок вважають недооціненим туристичним об'єктом?
Жванецький замок вважають недооціненим через його розташування над урвищем із краєвидом на Дністер, що само по собі варте поїздки. Попри стан руїн, замок вражає історією, архітектурою та легендами, зокрема про підземні ходи, що нібито з'єднують його із Кам'янець-Подільською фортецею.
Як можна поєднати відвідування Жванецького замку з іншими туристичними об'єктами?
Відвідування Жванецького замку можна легко поєднати з екскурсією до Хотинської фортеці, оскільки відстань між ними становить всього 5 кілометрів зручною асфальтованою дорогою. Вхід на руїни Жванецького замку є безплатним, що робить цей маршрут ще більш привабливим для туристів.