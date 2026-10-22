Єгипет без сюрпризів: коли найкраще їхати восени та скільки це коштує

Однак перед поїздкою варто врахувати сезонні особливості погоди, щоб обрати найкомфортніший час для подорожі, пише Interia Kobieta. Туристичний сезон у Єгипті розпочинається з жовтня й триває до кінця лютого. Найбільше курорти Єгипту заповнені туристами у зимові місяці.

Реклама Adv

Коли найкраще їхати в Єгипет?

Мандрівники вважають осінь найкращим часом для відвідування Єгипту. У жовтні та листопаді у цій країні ще достатньо тепло. До того ж осінні місяці ще вважаються перехідним сезоном, тому ціни на проживання не такі високі.

Яка погода в Єгипті восени?

Влітку в Єгипті дуже спекотно. Температура там подекуди перевищує +40 градусів тепла. Восени ж у країні набагато приємніше. У жовтні температура коливається у межах +28 – +32 градусів тепла. У листопаді вже трішки нижча — від +25 до +28 градусів тепла.

Втім, температура може відрізнятися залежно від місцезнаходження. У Каїрі чи на узбережжях Червоного моря вона може бути трохи нижчою. А от на півдні країни чи в центральних районах ще може спостерігатися спека.

Восени в Єгипті ще достатньо тепло, щоб засмагати на пляжі й купатися у теплому Червоному морі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Туристи обирають відпочинок у Єгипті восени / Фото Pexels

Які ціни на проживання в Єгипті восени?

Квиток в один бік з Польщі до Єгипту може коштувати від 3200 гривень зі знижкою, а квитки туди й назад загалом обійдуться приблизно у 9200 гривень з особи.

Достатньо пошукати вигідні ціни на перельоти посеред тижня, оскільки у вихідні та святкові дні ціни зростають.

Ціни на готелі не сильно відрізняються, але тут все залежить від місця розташування й обраного стандарту. До прикладу, проживання в Каїрі може обійтися у 925 гривень з особи, а номер зі сніданком коштує 1300 гривень.

Для тих, хто любить їхати на відпочинок за гарячими путівками, у жовтні ще можна встигнути обрати подорож з проживанням у 5-зірковому готелі за 84 тисячі гривень. Грудневі подорожі обійдуться дешевше – від 52 тисяч гривень.

Що варто знати перед поїздкою до Єгипту?

Туристам варто обов’язково перевірити термін дії паспорта. Він має бути дійсним щонайменше ще 6 місяців з дати від’їзду. Також до Єгипту потрібна віза, яку можна придбати онлайн чи вже в аеропорту після прильоту. Коштує вона приблизно 30 доларів і дозволяє перебувати в країні до 30 днів. Додатково також варто придбати туристичну страховку.