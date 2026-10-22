Египет без сюрпризов: когда лучше всего ехать осенью и сколько это стоит

Однако перед поездкой стоит учесть сезонные особенности погоды, чтобы выбрать наиболее комфортное время для путешествия, пишет Interia Kobieta. Туристический сезон в Египте начинается в октябре и длится до конца февраля. Больше всего курорты Египта заполнены туристами в зимние месяцы.

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Когда лучше всего ехать в Египет?

Путешественники считают осень лучшим временем для посещения Египта. В октябре и ноябре в этой стране еще достаточно тепло. К тому же осенние месяцы еще считаются переходным сезоном, поэтому цены на проживание не такие высокие.

Какая погода в Египте осенью?

Летом в Египте очень жарко. Температура там местами превышает +40 градусов тепла. Осенью же в стране гораздо приятнее. В октябре температура колеблется в пределах от +28 до +32 градусов тепла. В ноябре она уже немного ниже – от +25 до +28 градусов тепла.

Впрочем, температура может отличаться в зависимости от местоположения. В Каире или на побережьях Красного моря она может быть немного ниже. А вот на юге страны или в центральных районах еще может наблюдаться жара.

Осенью в Египте еще достаточно тепло, чтобы загорать на пляже и купаться в теплом Красном море.

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Туристы выбирают отдых в Египте осенью / Фото Pexels

Каковы цены на проживание в Египте осенью?

Билет в одну сторону из Польши в Египет может стоить от 3200 гривен со скидкой, а билеты туда и обратно в целом обойдутся примерно в 9200 гривен с человека.

Стоит поискать выгодные цены на перелеты в середине недели, так как в выходные и праздничные дни цены растут.

Цены на отели не сильно отличаются, но здесь все зависит от местоположения и выбранного стандарта. Например, проживание в Каире может обойтись в 925 гривен с человека, а номер с завтраком стоит 1300 гривен.

Для тех, кто любит ездить на отдых по горящим путевкам, в октябре еще можно успеть выбрать поездку с проживанием в 5-звездочном отеле за 84 тысячи гривен. Декабрьские поездки обойдутся дешевле – от 52 тысяч гривен.

Что стоит знать перед поездкой в Египет?

Туристам обязательно следует проверить срок действия паспорта. Он должен быть действителен как минимум еще 6 месяцев с даты отъезда. Также для въезда в Египет требуется виза, которую можно оформить онлайн или уже в аэропорту после прилета. Она стоит примерно 30 долларов и позволяет находиться в стране до 30 дней. Кроме того, стоит приобрести туристическую страховку.