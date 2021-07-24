Трендові костюми та жодних підборів: SkyUp оновив форму бортпровідників – стильні образи

Найбільший лоукостер України після 4 років роботи оновив форму своїх бортпровідників. Серед головних змін – співробітниці SkyUp носитимуть зручне та комфортне взуття.

В авіакомпанії розповіли, що найбільше змін отримав одяг для бортпровідниць, а от чоловіча форма залишилася класичною.

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Як зміниться форма

Тепер бортпровідниці SkyUp носитимуть трендові брючні костюми вільного крою, замість класичних сорочок зі спідницями. А на ногах у них будуть не туфлі на підборах, а зручні кросівки Nike. Доповнює образ легкий шкіряний тренч.

Також фірмову хустку тепер кріпитимуть не на шиї, а на плечі, а макіяж поєднуватиме через градієнт блакитні й помаранчеві кольори. Вони символізують схід і захід сонця. Як пояснили у SkyUp, нова форма базується на ідеї динаміки та руху.

Це одяг для активних, сміливих, яскравих. Для тих, хто не любить офіціозу, але цінує стиль, реагує швидко, діє зважено, приймає виклики й долає їх. Форма для тих, хто відкритий до нового, тих, хто любить подорожі та життя,

– заявили у SkyUp.



Який вигляд матиме нова форма бортпровідниць SkyUp / Фото Avianews



Бортпровідниці носитимуть хустинку по-новому / Фото Avianews

Заміну туфель кросівками SkyUp пояснив тим, що персонал авіакомпанії змушений багато часу проводити на ногах, і зручне взуття має покращити їхнє самопочуття.

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В авіакомпанії зазначили, що нова форма з'явиться в бортпровідників уже восени 2021 року. Її створили разом з партнерами з GUDU і відшиють на українській фабриці.