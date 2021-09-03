При тому мовиться не тільки про відомі бренди фаст-фуд ресторанів, як KFC, McDonald's і Burger King, а взагалі всіх. Відповідну ініціативу висловили у 5 містах Нідерландів.

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Заборона фаст-фуду: деталі

У січні 2021 року керівники 5 муніципалітетів надіслали листа державному секретареві з проханням надати більше ресурсів, аби зупинити збільшення кількості фастфудів.

Такі повноваження хочуть отримати у Амстердамі, Гаазі, Еде, Роттердамі та Утрехті. На меті керівники мають забезпечити здоровіше середовище життя, тому вони хочуть примусово обмежити постачання нездорової їжі. Це може врегулювати поправка до Закону про навколишнє середовище або Закону про товари.

Чому це так важливо

Станом на зараз у Нідерландах є 470 ресторанів швидкого харчування, та ще кілька сотень закусочних на розі. В середньому є 7 закладів з фастфудом в радіусі 1 кілометра. Найвища щільність – у великих містах. Наприклад, житель Амстердама знайде не менше 28 кафетеріїв на відстані 1 кілометра від свого будинку.

Тому муніципалітети б'ють на сполох, бо в цьому випадку пропозиція народжує попит. Через це влада 5 міст хоче включити харчову індустрію у визначення "безпечного і здорового фізичного середовища".

У МОЗ Нідерландів пообіцяли обговорити можливі механізми обмежень і заборони з муніципалітетами, що виступили з ініціативою.