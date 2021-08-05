На порушників чекатимуть величезні штрафи. А сонце захисні креми забиратимуть на вході до природних об'єктів.
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Сонцезахисні креми проти коралових рифів
Департамент національних парків, охорони дикої природи та рослин повідомив про заборону використання сонцезахисних кремів, в яких є такі компоненти:
- оксибензон;
- октиноксат;
- 4-метилбензиліден камфори;
- бутилпарабен.
Таке рішення пояснюють необхідністю додаткового захисту унікальної природи Королівства.
Дослідження показали, що деякі хімічні сполуки, що містяться в сонцезахисних засобах, шкодять коралам, вони впливають на їхню репродуктивну систему і викликають їхнє знебарвлення,
– пояснив гендиректор департаменту Таня Нетітаммакул.
Якщо ж відпочивальники попри заборону пронесуть креми, які містять ці компоненти, то їм загрожуватиме штраф у 100 тисяч бат (понад 81 тисячу гривень).
Наразі дайверам дозволено використовувати засоби захисту від сонця на основі оксиду цинку. Оскільки відповідні дослідження не виявили небезпеки для морських істот.