Жінка 20 років літала без квитків, доки авіакомпанії не набридло — їй "світить" реальний термін

В аеропорту американського міста Чикаго затримали 69-річну Мерилін Хартман. Як виявилося, вона літала без авіаквитків впродовж майже 20 років.

Жінка була затримана після інтерв'ю, в якому заявила, що "виходить на пенсію" – припиняє подорожі. Однак вже через два дні знову з'явилася в аеропорту.

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Вперше вона скористалася такою схемою у 2002 році, коли долетіла до Копенгагена безкоштовно. Також їй вдалося проникнути на рейси до Фенікса, Атланти, Сіетла, Філадельфії, Лондона і Сан-Франциско. За 19 років вона зуміла пройти 30 авіарейсів без квитків.

Я ніколи не сідала у літак – мені завжди дозволяли пройти. Тобто я проходила лінію безпеки без посадкового талона. Просто йшла за кимось. Наприклад, хлопець ніс блакитну сумку, і коли я потрапила у чергу для охорони, служба безпеки просто впустила мене. Співробітники думали, що я з тим хлопцем із блакитною сумкою, – заявила Хартман.

Перший раз її заарештували у 2014 році. Тоді в суді її попередили, що від таких незаконних дій варто відмовитися, але приблизно через пів року Мерилін знову проникла в літак без квитка.

Видання пише, що жінку вже знають на ім'я співробітники аеропорту О'Хара, бо затримували її кілька разів. У 2019 році за нею було встановлено електронне спостереження.

При цьому, Мерилін Хартман визнали недієздатною через біполярний розлад. Сама вона виправдовує злочині дії важким дитинством.

Цього разу жінці можуть дати реальний тюремний термін, адже всі випробувальні – вичерпані.

Відзначимо, раніше у США легкий одномоторний літак Beechcraft Bonanza впав на автомобіль і загорівся. Це встигла зняти камера спостереження.