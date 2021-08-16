Жертви коронавірусу в бізнесі: у Таїланді закривають туристичні пам'ятки

Дві найпопулярніші туристичні атракції закриваються на невизначений термін. Наразі відомо, що популярний нічний ринок Бангкока і тигровий зоопарк Сірача в тайській провінції Чонбурі не відкриються через 3 хвилю пандемії.

Їх фінансова ситуація погіршилася, але влада запевняє, що це лише тимчасові міри. Загалом уряд Таїланду поступово відкривається для туристів, хоча й має найбільше обмежень.

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Пандемія завдала нищівного удару по бізнесу

Понад рік вже тривають карантинні обмеження по всьому світу, час від часу вони посилюються через поширення нової хвилі захворювань. Вони завдали серйозного удару економіці туристичних країн та майже вбили бізнес. Продовжують закриватися ресторани, бари, гостинці, які не змогли втриматися на плаву через падіння доходів. Наприклад, за 2020 рік доходи туристичної індустрії Таїланду впали на 71%, а в першому півріччі 2021 року – на 74%.

Уряд з оптимізмом розраховує на стриманий попит з боку туристів, що прибувають, коли він знову відкриється. Хоча трата туристичних принад може негативно вплинути на туристичний потік у майбутньому.

Бізнес-жертви COVID-19

Нічний ринок Ratchada, популярний сутінковий блошиний ринок Бангкока, відомий як Talaat Rot Fai, став однією з останніх жертв коронавірусу в бізнесі. Це ринок, де можна відшукати та придбати ледь не усе на світі, відкрили у 2015 році. Він мав відновити свою роботу з серпня 2021 року, але через нові обмеження цю подію знову відтермінували на невизначений час.

В провінції Чонбурі, що розташована за 90 км на південний схід від Бангкока, раніше був найбільший у світі тигровий зоопарк. Він працював 24 роки та був популярний і серед тайців, і серед туристів. В середньому його відвідували 1,5 мільйони відвідувачів на рік. Але без візітерів неможливо підтримувати такий великий бізнес. У травні керівництво зоопарку намагалось частково продати своїх звірів, але уряд зупинив це.