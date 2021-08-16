Их финансовая ситуация ухудшилась, но власти уверяют, что это лишь временные меры. В общем правительство Таиланда постепенно открывается для туристов, хотя и имеет больше ограничений.

К слову Жемчужины Одесской области: посетить нельзя забыть

Пандемия нанесла сокрушительный удар по бизнесу

Больше года уже идут карантин по всему миру, иногда они усиливаются из-за распространения новой волны заболеваний. Они нанесли серьезный удар по экономике туристических стран и почти убили бизнес. Продолжают закрываться рестораны, бары, подарки, которые не смогли удержаться на плаву из-за падения доходов. Например, 2020 году доходы туристической индустрии Таиланда упали на 71%, а в первом полугодии 2021 – на 74%.

Правительство с оптимизмом рассчитывает на сдержанный спрос со стороны туристов, прибывающих когда он снова откроется. Хотя трата туристических достопримечательностей может негативно повлиять на туристический поток в будущем.

Бизнес-жертвы COVID-19

Ночной рынок Ratchada, популярный сумеречный блошиный рынок Бангкока, известный как Talaat Rot Fai, стал одной из последних жертв коронавируса в бизнесе. Это рынок, где можно найти и приобрести чуть ли не все на свете, открыли в 2015 году. Он должен был возобновить свою работу с августа 2021, но через новые ограничения это событие снова отложили на неопределенное время.

В провинции Чонбури, расположенной в 90 км к юго-востоку от Бангкока, ранее был крупнейший в мире тигровый зоопарк. Он работал 24 года и был популярен как среди тайцев, так и среди туристов. В среднем его посещали 1,5 млн посетителей в год. Но без визитёров невозможно поддерживать такой большой бизнес. В мае руководство зоопарка пыталось частично продать своих зверей, но правительство остановило это.