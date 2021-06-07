Зона відчуження має стати зоною відродження, – Зеленський про Чорнобиль

Територія навколо Чорнобильської АЕС із зони відчуження має перетворитися на зону відродження.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його ініціативою розпочато процес ревіталізації зони відчуження та затверджена вже програма розвитку Чорнобильської зони на три роки.

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"Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку територій, внутрішню і міжнародну промоцію Чорнобиля", – сказав президент.

Він має стати потужним магнітом для туризму як з України, так і з усього світу. А зона відчуження має стати зоною відродження,

– додав Зеленський.

Дивіться відео виступу Зеленського на форумі "Україна 30. Екологія"

Україна розвиватиме туризм у Чорнобильській зоні, який постраждав через пандемію коронавірусу. Очільник міністерства культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про важливість інвестицій в зону відчуження.



Аварія у Чорнобилі в цифрах / Інфографіка 24 каналу