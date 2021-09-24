З "зеленого" COVID-списку ЄС виключили дві країни: чи лишилася в переліку Україна

Рада Європейського союзу переглянула список держав, громадянам яких дозволений безперешкодний в'їзд. З рекомендаційного переліку вилучили 2 країни, а 3 додали.

Наразі Україна лишається в зеленому списку. Громадяни нашої держави можуть в'їжджати на територію ЄС за умови виконання епідеміологічних вимог конкретної країни.

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Баланс у переліку

З рекомендаційного переліку виключили Молдову, Боснію та Герцеговину. Рада ЄС рекомендує туристам з цих країн тимчасово обмежити в'їзд на несуттєві поїздки. Натомість додали 3 держави – Чилі, Кувейт та Руанду.

Зелений рекомендаційний список наразі виглядає так:

Австралія

Канада

Чилі

Йорданія

Кувейт

Нова Зеландія

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сінгапур

Південна Корея

Україна

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Через два тижні "зелений" список країн знову переглянуть.