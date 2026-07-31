Замість того, щоб увесь день пролежати на пляжі варто виділити день на дивовижну локацію, яка не залишить байдужим нікого, пише Interia Kobieta.

Чому Зелений каньйон захоплює?

Для початку круїзу потрібно піднятися високо в гори поблизу міста Манавгат. Туди крізь звивисті гірські дороги довезе автобус, дозволивши полюбуватися дамбою Таурус.

Гребля Оймапінар – це споруда заввишки 185 метрів, яка робить можливим плавання на човнам у Зеленому каньйоні. Після будівництва смарагдове озеро досягло такої глибини, що тепер тут можна плавати на човнах.

Зелений каньйон унікальний завдяки дивовижному кольору води. Величезна кількість мінералів робить його бірюзово-зеленим, надаючи дивовижного відтінку.

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Як виглядає Зелений каньйон у Туреччині: дивіться відео

Під час круїзу туристи можуть любуватися краєвидами гірських берегів, що вкриті рослинністю з усіх боків. Незаймана природа, кам’яні стежки й круті пагорби здатні захопити подих.

Особливістю такої подорожі стане вражаючий водоспад, після якого човен вже розвертатиметься назад. А ще наприкінці круїзу туристи можуть скупатися у смарагдовій воді. Прохолодне озеро у спекотну погоду цілком може стати необхідністю.

Втім, озеро має глибину 20 метрів, тому тут радять скористатися рятувальними жилетами.

Що купити на базарі Манавгат?

Мандрівку круїзом поєднують із відвідуванням базару в Манавгаті. Йдеться про мережу провулків з кіосками. Тут радять звернути увагу на цікавіш вишиті сумки, вироби зі шкіри й унікальні турецькі продукти – сироп з ріжкового дерева, заправку до салату з граната й квітучий чай.

Зелений каньйон однозначно підійде тим, хто хоче під час відпустки знайти унікальні місця й відправитися у мініподорож на цілий день.

Домовитися про таку мандрівку можна через туристичні агенства чи місцевих операторів, а ціна з однієї особи складає приблизно 2 400 – 4 800 гривень.