Вместо того, чтобы весь день пролежать на пляже, стоит выделить день на посещение удивительного места, которое никого не оставит равнодушным, пишет Interia Kobieta.

Почему Зеленый каньон так восхищает?

Для начала круиза нужно подняться высоко в горы недалеко от города Манавгат. Туда по извилистым горным дорогам довезет автобус, позволив полюбоваться плотиной Таурус.

Плотина Оймапинар – это сооружение высотой 185 метров, которое делает возможным плавание на лодках в Зеленом каньоне. После строительства изумрудное озеро достигло такой глубины, что теперь здесь можно плавать на лодках.

Зеленый каньон уникален благодаря удивительному цвету воды. Огромное количество минералов придает ей бирюзово-зеленый оттенок, создавая удивительный эффект.

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Как выглядит Зеленый каньон в Турции: смотрите видео

Во время круиза туристы могут любоваться пейзажами горных берегов, покрытых растительностью со всех сторон. Нетронутая природа, каменные тропинки и крутые холмы способны захватить дух.

Изюминкой такого путешествия станет впечатляющий водопад, после которого лодка уже развернется обратно. А еще в конце круиза туристы могут искупаться в изумрудной воде. Прохладное озеро в жаркую погоду вполне может стать настоящей необходимостью.

Впрочем, глубина озера составляет 20 метров, поэтому здесь рекомендуют воспользоваться спасательными жилетами.

Что купить на базаре Манавгат?

Путешествие на круизе сочетают с посещением базара в Манавгате. Речь идет о сети улочек с киосками. Здесь рекомендуют обратить внимание на интересные вышитые сумки, изделия из кожи и уникальные турецкие продукты – сироп из рожкового дерева, заправку для салата из граната и цветущий чай.

Зеленый каньон однозначно подойдет тем, кто хочет во время отпуска найти уникальные места и отправиться в мини-путешествие на целый день.

Договориться о такой поездке можно через туристические агентства или местных операторов, а цена с одного человека составляет примерно 2 400 – 4 800 гривен.