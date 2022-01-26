"Зайцем" майже 11 годин: чоловік вигадав екстремальний спосіб долетіти з Африки до Нідерландів

Днями в амстердамському аеропорту Схіпхол поліція виявила чоловіка, який нелегально прилетів з півдня Африки до Нідерландів. Він летів "зайцем" у відсіку носового шасі літака.

Зазвичай пасажири, які не мають квитків, й намагаються долетіти в точку призначення, ховаючись у різних частинах літака, – гинуть у небі через холод і нестачу кисню. Втім, цього разу безквитковому туристу пощастило – залишився живий.

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Чоловік долетів з Африки до Нідерландів у відсіку шасі

Емігрант провів у небі приблизно 11 годин, оскільки рейси авіакомпанії Cargolux Italia з Йоганнесбурга до Амстердама тривають саме стільки часу.

При цьому, як відомо, вантажний літак зробив одну зупинку на дозаправку в Найробі. Тому точно невідомо, де саме чоловік "підсів" у літак – у ПАР чи Кенії.

Вік і національність екстремального пасажира поки не встановлені. На вигляд йому від 16 до 35 років, уточнює CNN.

Чоловіка знайшли живим у передній частині літака і доставили до лікарні в стабільному стані. Дуже дивно, що чоловік дістався до Нідерландів живим,

– повідомила агентству AFP речниця Королівської військової поліції Нідерландів Джоанна Хелмондс.

За словами лікарів, стан чоловіка був стабільним, лише трохи піднялася температура тіла в аеропорту. Але його все одно доправили до лікарні для обстеження.

Після виписки "нелегала" відвезуть до центру для осіб, які шукають притулку. Вже там спеціалісти перевірять, чи потрібен йому статус біженця.

Що думають в авіакомпанії

В авіакомпанії Cargolux Italia підтвердили, що на борту їх вантажного літака була виявлена стороння людина. Однак від коментарів відмовилися, підкресливши, що спочатку мають провести власне розслідування.

Єдиним вантажним рейсом авіакомпанії, який прибув в неділю в аеропорт Схіпхол, був Boing-747, що вилетів з Йоганнесбурга і здійснив проміжну посадку в Найробі.

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Водночас представник аеропорту зазначив, що "зайці", які прибувають на літаках в Нідерланди – велика рідкість. В попередніх інцидентах це були нелегальні мігранти з Нігерії або Кенії.