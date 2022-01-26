Обычно пассажиры, не имеющие билетов, и пытающиеся долететь в точку назначения, скрываясь в разных частях самолета, – погибают в небе из-за холода и нехватки кислорода. Впрочем, на этот раз безбилетному туристу повезло – остался в живых.

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Мужчина долетел из Африки в Нидерланды в отсеке шасси

Эмигрант провел в небе примерно 11 часов, поскольку рейсы авиакомпании Cargolux Italia из Йоханнесбурга в Амстердам длятся именно столько времени.

При этом, как известно, грузовой самолет совершил одну остановку на дозаправку в Найроби. Поэтому точно неизвестно, где именно мужчина "подсел" в самолет – в ЮАР или Кении.

Возраст и национальность экстремального пассажира пока не установлены. На вид ему от 16 до 35 лет, уточняет CNN.

Мужчину нашли живым в передней части самолета и доставили в больницу в стабильном состоянии. Очень странно, что мужчина добрался до Нидерландов живым,

– сообщила агентству AFP спикер Королевской военной полиции Нидерландов Джоанна Хелмондс.

По словам врачей, состояние мужчины было стабильным, лишь немного поднялась температура тела в аэропорту. Но его все равно доставили в больницу для обследования.

После выписки "нелегала" отвезут в центр для лиц, ищущих убежища. Уже там специалисты проверят, нужен ли ему статус беженца.

Что думают в авиакомпании

В авиакомпании Cargolux Italia подтвердили, что на борту их грузового самолета был обнаружен посторонний человек. Однако от комментариев отказались, подчеркнув, что сначала должны провести собственное расследование.

Единственным грузовым рейсом авиакомпании, прибывшим в воскресенье в аэропорт Схипхол, был Boing-747, вылетевший из Йоханнесбурга и совершивший промежуточную посадку в Найроби.

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В то же время представитель аэропорта отметил, что прибывающие на самолетах в Голландию "зайцы" – большая редкость. В предыдущих инцидентах это были нелегальные мигранты из Нигерии или Кении.