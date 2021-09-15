Замовлення видає ведмежа лапа: в Японії відкрили кафе для людей з психологічними проблемами

В Японії відкрили кафе для працівників, які мають психологічні проблеми та уникають фізичного контакту з людьми. Тому тут немає класичних офіціантів: замовлення видає ведмежа лапа через невеличке віконце в стіні.

Заклад називається Kuma No Te, що дослівно перекладається як "Ведмежа лапа". Він одразу викликав цікавість та зібрав чергу відвідувачів.

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Ведмежа лапа як перешкода фізичному контакту

Кафе відкрилося 11 вересня в японському місті Осака. Його створили, щоб працевлаштувати людей, які мають проблем з психічним здоров'ям та уникають фізичного особистого контакту. Наразі заклад працює в тестовому режимі щосуботи.

В Японії люди з інвалідністю та серйозними психічними розладами отримують належну допомогу в лікарнях. Однак ті, кого вважають недостатньо "потребують", ті, хто відчуває депресію, тривожність або пережив домагання на робочому місці, стикаються з браком уваги та державної підтримки. Створивши це кафе, ми хотіли зробити робоче середовище більш сприятливим,

– говорить засновник закладу Юйчіро Хірамура.

"Ведмежа лапа" не має традиційної зали-їдальні, столиків і стільців. Натомість усе приміщення оформлене в стилі печери. У стіні є виїмка – це вікно не більше за ілюмінатор у літаку, де видають замовлення.

Ведмежа лапа служить як фізичним бар’єром, так і тактильним відчуттям комфорту для клієнтів, які отримують напої. За задумом власників, вона дає гостям і працівникам відчуття безпеки та дотримання особистих кордонів.

В майбутньому кафе хочуть розширити: зробити його багатоцільовим і додати зони для медитації та відпочинку.