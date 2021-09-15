Заведение называется Kuma No Te, что дословно переводится как "Медвежья лапа". Оно сразу вызвало интерес и собрало очередь посетителей.

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Медвежья лапа как препятствие физическому контакту

Кафе открылось 11 сентября в японском городе Осака. Его создали, чтобы трудоустроить людей, которые имеют проблем с психическим здоровьем и избегать физического личного контакта. Заведение работает в тестовом режиме каждую субботу.

В Японии люди с инвалидностью и серьезными психическими расстройствами получают надлежащую помощь в больницах. Однако те, кого считают недостаточно "нуждаются", те, кто испытывает депрессию, тревожность или пережил домогательства на рабочем месте, сталкиваются с недостатком внимания и государственной поддержки. Создав это кафе, мы хотели сделать рабочую среду более благоприятным,

– говорит основатель заведения Юйчиро Хирамура.

Тут нет традиционного зала-столовой, нет столиков и стульев. Зато все помещение оформлено в стиле пещеры. В стене имеется выемка – это окно не больше иллюминатора в самолете, где выдают заказ.

Медвежья лапа служит как физическим барьером, так и тактильным ощущением комфорта для клиентов, которые получают напитки. По замыслу владельцев, она дает гостям и работникам чувство безопасности и соблюдения личных границ.

В будущем кафе хотят расширить сделать его многоцелевым и добавить зоны для медитации и отдыха.