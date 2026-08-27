Йдеться про місто Ліон, на яке звернула увагу тревел-блогерка Реанна. Вона провела у місті чотири дні та серед його переваг відзначила мальовничі вулиці, панорами і трабулі – проходи, заховані всередині міської забудови, пише Express.

Чим приваблює Ліон?

Ліон має чимало об’єктів, пов’язаних з історією Франції. Його історична частина внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а серед місцевої забудови збереглися численні споруди часів Відродження. Крім того, місто пов’язане з історією кінематографа, оскільки саме в цьому місті жили брати Люм’єр.

Однією з головних причин прогулятися старою частиною Ліона є можливість побачити трабулі. Ці криті переходи проходять крізь будівлі та з’єднують різні вулиці. Вони заховані від основних міських маршрутів і є однією з характерних особливостей Ліона.

Для панорамного виду на місто туристам радять вирушити до базиліки Нотр-Дам-де-Фурв’єр. Вона розташована на пагорбі, тому підйом сюди можна поєднати з поїздкою на фунікулері та оглядом міста згори.

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Як виглядає Ліон: дивіться відео

Ліон також варто розглядати як напрямок для гастрономічної подорожі. У місцевих традиційних закладах можна скуштувати м’ясні страви й тарти з рожевим праліне. Сири, вина та м’ясні продукти можна придбати на критих торгових рядах Les Halles de Lyon Paul Bocuse.

Якщо захочеться змінити міські пейзажі на зелену зону, можна вирушити до парку "Золота голова". На його території є озеро, ботанічний сад і безкоштовний зоопарк. Ще одним варіантом для відвідування є Музей злиття річок – сучасна локація, популярна серед туристів.