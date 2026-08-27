Речь идет о городе Лионе, на который обратила внимание тревел-блогерша Реанна. Она провела в городе четыре дня и среди его достоинств отметила живописные улицы, панорамы и трубали – проходы, спрятанные внутри городской застройки, пишет Express.

Почему привлекает Лион?

В Лионе немало объектов, связанных с историей Франции. Его историческая часть внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а среди местной застройки сохранились многочисленные сооружения эпохи Возрождения. Кроме того, город связан с историей кинематографа, поскольку именно в этом городе жили братья Люмьер.

Одной из главных причин прогуляться по старой части Лиона является возможность увидеть трабули. Эти крытые переходы проходят сквозь здания и соединяют разные улицы. Они скрыты от основных городских маршрутов и являются одной из характерных особенностей Лиона.

Чтобы полюбоваться панорамным видом на город, туристам рекомендуют отправиться к базилике Нотр-Дам-де-Фурвьер. Она расположена на холме, поэтому подъем сюда можно совместить с поездкой на фуникулере и осмотром города с высоты.

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Как выглядит Лион: смотрите видео

Лион также стоит рассматривать как направление для гастрономического путешествия. В местных традиционных заведениях можно отведать мясные блюда и тарталетки с розовым пралине. Сыры, вина и мясные продукты можно приобрести на крытых торговых рядах Les Halles de Lyon Paul Bocuse.

Если захочется сменить городские пейзажи на зеленую зону, можно отправиться в парк "Золотая голова". На его территории есть озеро, ботанический сад и бесплатный зоопарк. Еще одним вариантом для посещения является Музей слияния рек – современное место, популярное среди туристов.