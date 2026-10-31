В'єтнамський Куїньон: маловідоме місто з пляжами та морепродуктами за 300 гривень

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Маловідомий Куїньон на південно-центральному узбережжі В'єтнаму дедалі впевненіше виходить із тіні більших курортів, пише Daily Mail. Місто зуміло зберегти спокійні пляжі, храмові комплекси та доступні ціни.

Чим Куїньон приваблює туристів?

Хоча Куїньон має промисловий статус і населення близько 500 тисяч людей, у ньому легко знайти зовсім інший ритм. Тутешні пляжі залишаються менш людними, ніж у популярніших в'єтнамських курортах, а набережна тягнеться вздовж моря так, ніби створена для повільних прогулянок.

Відпочивальників також приваблює місцева кухня. Морепродукти тут подають без зайвого пафосу, зате з акцентом на свіжість, а ціни приємно дивують мандрівників, які шукають бюджетний відпочинок без втрати якості. Ви можете легко замовити обід або вечерю зі свіжовиловлених морепродуктів всього за 300 гривень.

Як виглядає Куїньон: дивіться відео

Що варто побачити в місті?

Окрему увагу туристів привертають храмові комплекси, які додають Куїньону історичного й культурного шарму. Саме поєднання моря, старовинних святинь і спокійної атмосфери робить це місто незвичним пунктом на мапі В'єтнаму.

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На відміну від переповнених курортів, Куїньон дозволяє відпочивати повільніше й без метушні. Для багатьох мандрівників це стає головною перевагою: тут можна поєднати пляжний релакс, прогулянки та знайомство з локальним життям.

Раніше Куїньон потрпив до щорічного списку 25 найкращих напрямків для подорожей. Саме це й підсилило інтерес до міста, яке для багатьох досі залишається маловідомим відкриттям. Для тих, хто шукає недорогий, але змістовний відпочинок, місто виглядає як одна з найцікавіших альтернатив популярним курортам Південно-Східної Азії.