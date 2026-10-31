Вьетнамский Куиньон: малоизвестный город с пляжами и морепродуктами за 300 гривень

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Малоизвестный Куиньон на южно-центральном побережье Вьетнама все увереннее выходит из тени более крупных курортов, пишет Daily Mail. Город сумел сохранить спокойные пляжи, храмовые комплексы и доступные цены.

Почему Куиньон привлекает туристов?

Хотя Куиньон имеет статус промышленного города и население около 500 тысяч человек, в нем легко найти совершенно иной ритм жизни. Здешние пляжи остаются менее людными, чем на более популярных вьетнамских курортах, а набережная тянется вдоль моря так, будто создана для неспешных прогулок.

Отдыхающих также привлекает местная кухня. Морепродукты здесь подают без лишнего пафоса, зато с акцентом на свежесть, а цены приятно удивляют путешественников, которые ищут бюджетный отдых без потери качества. Вы можете легко заказать обед или ужин из свежевыловленных морепродуктов всего за 300 гривен.

Как выглядит Куиньон: смотрите видео

Что стоит увидеть в городе?

Особое внимание туристов привлекают храмовые комплексы, которые придают Куиньону исторический и культурный шарм. Именно сочетание моря, старинных святынь и спокойной атмосферы делает этот город необычным пунктом на карте Вьетнама.

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В отличие от переполненных курортов, Куиньон позволяет отдыхать в более размеренном темпе и без суеты. Для многих путешественников это становится главным преимуществом: здесь можно совместить пляжный релакс, прогулки и знакомство с местной жизнью.

Ранее Куиньон вошел в ежегодный список 25 лучших направлений для путешествий. Именно это и усилило интерес к городу, который для многих до сих пор остается малоизвестным открытием. Для тех, кто ищет недорогой, но насыщенный отдых, город представляется одной из самых интересных альтернатив популярным курортам Юго-Восточной Азии.