Куди поїхати влітку замість Греції та Іспанії: 5 найкращих локацій

Кожного літа туристи масово обирають класичні середземноморські напрямки – Грецію, Іспанію чи Італію. Попит на відпочинок у цих країнах завжди є, оскільки туристи у теплу пору завжди віддають перевагу сонцю, морю та знайомим курортам.

Однак проблема полягає в тому, що ці туристичні локації завжди переповнюються відпочивальниками у пік сезону, пише The Times.

Фахівці відзначають, що східна частина Середземномор’я нічим не гірша, а в деяких випадках навіть дешевша й спокійніша.

Куди поїхати замість популярних курортів?

Албанія

Ця країна стає дедалі популярнішою. Вона розташована між Грецією та Чорногорією і приваблює туристів не лише морем, але й доступними цінами.

В Албанії можна недорого поїсти в ресторанах, а місцеві курорти значно дешевші за популярні напрямки Середземномор’я. Узбережжя країни активно розвивається, оскільки кожного року тут з’являється все більше готелів і курортів.

Та окрім пляжів, Албанія цікава своєю історією. Тут збереглися стародавні руїни Аполлонії та Бутрінті, а місто Берат відоме османською архітектурою XV століття.

Чорногорія

Ця країна вже давно перестала бути секретним напрямком, але підходить для спокійного європейського курорту.

Особливу увагу туристів привертає Которська затока та півострів Луштиця, на якому можна поєднати пляжний відпочинок з прогулянками природою.

Тут красиві маршрути через соснові ліси, а неподалік розташоване старовинне місто Котор, яке входить до світової спадщини ЮНЕСКО. Також мандрівники у Чорногорії люблять відвідувати Національний парк Дурмітор.

Кіпр

Серед любителів активного відпочинку Кіпр стає дедалі популярнішим. Сюди часто приїжджають велоспортсмени. Хто не хоче лежати увесь день на пляжі, може піднятися в гори Троодос.

А от для любителів засмагнути й поніжитися на сонечку варто звернути на пляж Губернатора, що розташований неподалік аеропорту Ларнаки.

Хорватія

Узбережжя Хорватії славиться чистим морем та атмосферою літнього відпочинку, проте півострів Істрія часто залишається в тіні популярних курортів.

Пореч вважається одним з найцікавіших міст регіону – це курорт із майже 2000-річною історією. Тут поєднується римська, венеціанська та візантійська спадщина, а однією з головних пам’яток є старовинна базиліка з мозаїками.

Південна Туреччина

На середземноморському узбережжі Туреччини досі можна знайти невеликі сімейні готелі та спокійні курорти без надмірної кількості туристів.

Чудовим вибором може стати Калкан – курортне місто з пляжними клубами та красивим узбережжям. У порівнянні з Міконосом чи Ібіцою, відпочинок тут обходиться набагато дешевше, а на багатьох пляжах шезлонги залишаються безкоштовними для гостей.

Саме тому південна Туреччина все частіше стає альтернативою дорогим і переповненим середземноморським курортам.

Як виглядає Калкан у Туреччині: дивіться відео

Куди поїхати замість популярного Алгарве у Португалії?

Замість розкрученого Алгарве у Португалії, варто обрати регіон Алентежу. Revigorate пише, що тут набагато спокійніша атмосфера, а туристи можуть так само помилуватися мальовничими узбережжями й затишними місцями.

Алентежу відомий одними з найкрасивіших пляжів у світі. Регіон ще не став переповнений туристами, тому сюди варто навідатися тим, хто шукає спокою й усамітнення. Особливістю узбережжя є білий пісок та блакитні води Атлантичного океану.

Що ще цікавого варто прочитати?

Острів Тасос відомий чистими пляжами, зеленими горами та більш доступним житлом у порівнянні з іншими популярними курортами Греції. На острові є мальовничі села, такі як Теологос і Панагія, а також відомі пляжі, серед яких Золотий пляж і Мармуровий пляж, що вирізняються спокійною атмосферою.

Боснія і Герцоговина стає популярним туристичним напрямком завдяки природі, культурному різноманіттю й доступним цінам. Країна має проблеми з транспортною доступністю, але її популярність може зрости з покращенням авіасполучення.