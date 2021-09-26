Залізла в багажну полицю в мініспідниці, щоб попозувати для фото: стюардеса здивувала мережу
Джерело:інстаграм @cabin_crew_beauties
Думаєте, коли ви покидаєте борт літака, стюардеси вирушають додому? Ні, вони розважаються – хтось робить сальто в проході літака, закриває багажні полиці шпагатом або ж залазить в них.
Саме так вчинила бортпровідниця під ніком Leliaa – залізла в багажну полицю, попозувала й нібито заснула. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.
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На розміщених в мережі кадрах стюардеса в мініспідниці залізла в багажну полицю і почала позувати для фото. На першій світлині вона радо дивиться у камеру, натомість на другій – заснула від втоми.
Стюардеса в мініспідниці залізла в багажну полицю / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties
Дівчина одягнена в спідницю чорного кольору, білу сорочку, темні колготки і туфлі. На її шиї триколірна хустка.
Стюардеса здивувала мережу новими трюками / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties
Користувачі мережі оцінили світлину та залишили коментарі:
- " Шикарна!";
- " Я б забрав цей багаж додому";
- " Ой, дуже сексуально";
- " Класне фото".
Відзначимо, раніше бортпровідниця невідомої авіакомпанії також залізла в багажну полицю і звісила стрункі ноги донизу.
Інша ж стюардеса грецької авіакомпанії вирішила зробити фото в незвичайній позі.