Залізла в багажну полицю в мініспідниці, щоб попозувати для фото: стюардеса здивувала мережу

26 вересня 2021 , 18:31
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм @cabin_crew_beauties

Думаєте, коли ви покидаєте борт літака, стюардеси вирушають додому? Ні, вони розважаються – хтось робить сальто в проході літака, закриває багажні полиці шпагатом або ж залазить в них.

Саме так вчинила бортпровідниця під ніком Leliaa – залізла в багажну полицю, попозувала й нібито заснула. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.

Читайте також Повисла догори дриґом: стюардеса підкорила мережу новим акробатичним трюком

На розміщених в мережі кадрах стюардеса в мініспідниці залізла в багажну полицю і почала позувати для фото. На першій світлині вона радо дивиться у камеру, натомість на другій – заснула від втоми.


Стюардеса в мініспідниці залізла в багажну полицю / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Дівчина одягнена в спідницю чорного кольору, білу сорочку, темні колготки і туфлі. На її шиї триколірна хустка.


Стюардеса здивувала мережу новими трюками / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Користувачі мережі оцінили світлину та залишили коментарі:

  • " Шикарна!";
  • " Я б забрав цей багаж додому";
  • " Ой, дуже сексуально";
  • " Класне фото".

Відзначимо, раніше бортпровідниця невідомої авіакомпанії також залізла в багажну полицю і звісила стрункі ноги донизу.

Інша ж стюардеса грецької авіакомпанії вирішила зробити фото в незвичайній позі.

Автор: Марта Касіянчук