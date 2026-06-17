Про них майже ніхто не знає: топ 3 українські замки, заховані від туристичних маршрутів

Коли мова заходить про українські фортеці, більшість згадує Кам'янець-Подільський чи Хотин. Проте справжня, незіпсована масовим туризмом історія ховається подалі від популярних маршрутів. Відкрийте для себе три унікальні замки-привиди, де немає черг та сувенірних крамниць, але є дух справжніх пригод.

Подорожі маловідомими куточками нашої країни дозволяють відчути себе справжніми першовідкривачами та доторкнутися до живої історії. Про три дивовижні оборонні споруди, які незаслужено оминають популярні туристичні путівники, повідомляє РБК-Україна. Ці локації зберегли свою первісну велич та містичну атмосферу.

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Чим вражає замок-корабель у Сидорові?

У Тернопільській області, неподалік Гусятина, у селі Сидорів височіє унікальний архітектурний експеримент. Якщо більшість фортець будували квадратної або круглої форми, то ця оборонна споруда стоїть на високому пагорбі, який з трьох боків омивається річкою. Через особливості рельєфу замок вийшов дуже витягнутим – його довжина майже в 7 разів перевищує ширину.

Замок у Сидорові / фото Сергія Остроуха

Коли мандрівник підходить до фортеці знизу, перехоплює подих: задня гострокінцева вежа разом із високими мурами виглядає точісінько як велетенський кам'яний корабель, що на повних вітрилах розтинає зелені подільські пагорби. Сюди веде не найкраща дорога, а сама споруда перебуває у статусі "мальовничих руїн". Тут немає охорони чи екскурсоводів – можна абсолютно вільно блукати залишками казематів, підніматися на мури та уявляти, як тут вели оборону проти турецької армії.

Що приховують ворота на межі світів у Чорнокозинцях?

Село Чорнокозинці розташоване на самому краю Хмельницької області. Тут, на вершині стрімкого стрімчака над річкою Збруч, височіє одна з найдавніших подільських фортець. Колись вона була потужним форпостом, який першим приймав на себе удари татарських навал.

Замок у Чорнокозинцях / фото Moahim

Сьогодні від замку залишилися дві масивні круглі вежі, залишки палацу та глибокі двоповерхові підземелля, куди місцеві екстремали й досі спускаються з ліхтариками. Родзинка цього місця – неймовірний панорамний вид. Збруч тут робить крутий вигин, і, стоячи на руїнах вежі, можна оглядати кілометри дикої природи сусідньої Тернопільщини.

Добиратися сюди складно, громадський транспорт ходить рідко, тому доїхати можна лише на власному автомобілі. Натомість як бонус – мандрівники гарантовано будуть єдиними відвідувачами на всій території стародавньої цитаделі.

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Як виглядає єдина житлова фортеця у Микулинцях?

Замок у Микулинцях Тернопільської області зовні виглядає як класична середньовічна фортеця: чотирикутна форма, потужні кутові вежі з бійницями та глибокий рів навколо. Він брав участь у десятках битв, його спалювали, руйнували та відновлювали. Але його прихована унікальність полягає зовсім в іншому. Це єдиний замок в Україні, який і досі є житловим. Усередині замкового двору, просто в оборонних мурах, розташовані житлові приміщення. Вже кілька поколінь поспіль там живе одна родина.

Фортеця у Микулинцях / фото Миколи Василечка

Тому не варто дивуватися, коли, пройшовши крізь стародавні ворота, посеред середньовічних руїн можна побачити розвішану для сушіння білизну, грядки з помідорами або свійських курей. Оскільки частина замку є приватною територією, держава не може перетворити його на повноцінний музей. Туристів сюди пускають неохоче – потрібно ввічливо попросити дозволу в господарів, щоб оглянути подвір'я. Однак такий дивовижний симбіоз середньовіччя та звичайного сільського життя не зустріти більше ніде в Європі.