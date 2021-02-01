Ідеально для зимових мандрів: на Закарпатті відремонтували дороги в горах – відео

Закарпатські дорожники на відео показали відремонтовані дороги у Воловці та Міжгір'ї для подорожей цієї зими.

Джерело: фейсбук Служби автомобільних доріг у Закарпатській області

На зазначених автодорогах у колишньому Воловецькому (нині це Мукачівський) та Міжгірському (тепер — укрупнений Хустський) районах області розташовані лижні курорти Пилипець, Подобовець та Ізки. Тут туристам пропонують витяги на вершини, катання на лижах, сноубордах, є тюбінг-парки.

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Якщо ви ще не знаєте, що робитимете наступними вихідними, то ось вам підказка: вирушайте в засніжені гори на Закарпатті прекрасними дорогами! На Пилипець та Ізки веде дорога Т-07-18, де 44,6 кілометра шляху у засніжену казку повністю відремонтували минулого року, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що маршрут Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я прокладений вздовж традиційних місць сили лижників та сноубордистів.

До слова, відремонтована дорога веде до засніженого замерзлого озера Синевир та Центру реабілітації бурих ведмедів в Нацпарку "Синевир".

Приємної мандрівки!