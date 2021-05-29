На Закарпатті відновили аеропорт "Ужгород": коли виконають перший рейс

Роботу міжнародного аеропорту "Ужгород" готуються відновити. Перший рейс сполученням Київ – Ужгород запланований на 2 червня.
За словами першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького, наразі місто матиме авіасполучення тільки зі столицею.
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На Закарпатті до роботи готують аеропорт "Ужгород"
Але ми ведемо перемовини з авіакомпанією, аби розширити перелік маршрутів, куди можна дістатися повітрям з Ужгорода,
– наголосив Білецький.
Він також розповів, що летовище активно готують до прильоту перших літаків та пасажирів:
- готують руліжну доріжку,
- забирають зайві чагарники та високу траву, які можуть обмежувати видимість,
- наносять розмітку.
Перший літак прилетить туди 2 червня
Перший рейс Київ – Ужгород, а потім й у зворотному напрямі, запланований на 2 червня. Здійснюватиме польоти авіакомпанія Windrose.
Перельоти з Ужгорода до Києва компанія виконуватиме тричі на тиждень: у понеділок, середу і п'ятницю.
Зі столиці виліт відбуватиметься о 9.30, прибуття в Ужгород – 11:30. У зворотному напрямку із Закарпаття літак вирушатиме о 12:20, до Києва прилітатиме о 14:10. Середня тривалість польоту становитиме 1 годину 50 хвилин.
Аеропорти на Закарпатті: коротко
- 24 вересня 2020 року Україна та Словаччина підписали двосторонню угоду про відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород". Завдяки цьому Закарпаття матиме авіасполучення з іншими регіонами та країнами.
- Особливість аеропорту "Ужгород" в тому, що при посадці та зльоті літаків потрібно використовувати повітряний простір Словаччини.
- Крім того, на Закарпатті побудують ще один новий аеропорт – поблизу Мукачева.