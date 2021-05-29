По словам первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Мирослава Белецкого, пока город будет иметь авиасообщение только со столицей.

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На Закарпатье к работе готовят аэропорт "Ужгород"

Но мы ведем переговоры с авиакомпанией, чтобы расширить перечень маршрутов, куда можно добраться по воздуху из Ужгорода,

– отметил Белецкий.

Он также рассказал, что аэродром активно готовят к прилету первых самолетов и пассажиров:

готовят рулежные дорожки,

забирают лишние кустарники и высокую траву, которые могут ограничивать видимость,

наносят разметку.

Первый самолет прил*етит туда 2 июня

Первый рейс Киев – Ужгород, а потом и в обратном направлении, запланирован на 2 июня. Осуществлять полеты будет авиакомпания Windrose.

Перелеты из Ужгорода в Киев компания будет выполнять трижды в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Из столицы вылет будет происходить в 9:30, прибытие в Ужгород – 11:30. В обратном направлении из Закарпатья самолет будет отправляться в 12:20, в Киев будет прилетать в 14:10. Средняя продолжительность полета составит 1 час 50 минут.

Аэропорты в Закарпатье: коротко